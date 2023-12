Renovatieplan voor Thermae Palace en Gaanderijen: Mu.ZEE verhuist naar Thermen, ook appartementsgebouw op de parking

Er is een plan om het Thermae Palace Hotel te redden: Mu.Zee verhuist en er komen appartementen op de parking. Volgens de stad is dat een robuust plan. De samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 partners wordt nog dit jaar ondertekend. Maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.

Precies 4 jaar geleden kondigde het stadsbestuur aan dat ze een oplossing had voor het Thermae Palace Hotel. De stad, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en de NV Restotel (familie Vanmoerkerke) zouden samenwerken. De vaststellingen van toen gelden nog steeds. Slechts 30 procent van de ruimtes wordt gebruikt en het gebouw is aan renovatie toe terwijl de overheid (eigenaar) het niet kan betalen. Er is volgens schepen Björn Anseeuw (N-VA) een reden waarom het zo lang duurde vooraleer er witte rook was rondom het gebouw dat ook bekend is als De Witte Olifant. “Het is quasi onbegonnen werk om hier een economisch sluitende case van te maken. Het gebouw is nul euro waard. We hebben 4 jaar onderhandeld, er ruchtbaarheid aan gegeven maar er is geen enkele ontwikkelaar geïnteresseerd.” Verwonderlijk is dat niet. Het gebouw is niet in goede staat en de Gaanderijen moesten zelfs gestut worden. Het plan van de stad is nu wel concreter. Een investering van 134 miljoen euro, waarvan 94 miljoen voor restauratie van het Thermae Palace Hotel. De Vlaamse Regering komt tussen voor 12 miljoen euro, twee miljoen meer dan aanvankelijk beloofd. Dak, hotel en fundering worden gerestaureerd.

Bijbouwen

In het hotel zullen er tussen de 90 en 125 kamers komen (vergelijkbaar met het huidige aantal) waarvan de helft met zeezicht, verschillende zalen en een wellness. Om dat te financieren zal er bijgebouwd worden. “Niet op het bestaande hotel zelf. Want dat mag niet van Onroerend Erfgoed en bovendien is het economisch ook niet rendabel want de kosten zouden te hoog zijn. Er wordt ook zeker niet gebouwd op de site van het voormalige zwembad. Voor die locatie zullen we trouwens een speciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan maken dat verankert dat dit een open ruimte blijft”, zo liet schepen Anseeuw weten. De parking aan de zijde van de renbaan zal ontwikkeld worden. “Dat kan niet enkel voor appartementen, maar ook voor het hotel of het museum”, luidt het. Er werd bijna twee jaar geleden in dat verband ook al een architectenbureau aangesteld voor verkennende studies: het gerenommeerde Robbrecht en Daem. De stad sluit ook niet uit dat er in het gebouw appartementen komen.

Mu.Zee verhuist

Mu.Zee, het Vlaamse museum in Oostende, zal over een 5-tal jaar verhuizen naar het Thermae Palace Hotel. Waar het precies zal komen is nog niet duidelijk maar de stad kijkt naar de Gaanderijen (de locatie van het vroegere Spilliaerthuis) en zones aan de straatkant. “Het maakt Mu.Zee zichtbaarder en versterkt het publieksbereik”, luidt het. De geplande investeringen in Mu.Zee voor de komende jaren (8 miljoen euro) komen niet in het gedrang door de geplande verhuis. Oostende verwacht dat de integratie van het museum van het Thermae Palace een levendige ontmoetingsplaats maakt.

Belastingbetaler

Vlaanderen en de private partner (NV Restotel) zullen alles financieren. Burgemeester Bart Tommelein noemt het een doorbraak. “Dit dossier sleept al tientallen jaren aan. Het is financieel complex, maar het zal de Oostendse belastingbetaler niets kosten. Wij brengen het gebouw in en zorgen dat er een oplossing komt. Nu kan het snel gaan. Men kan beginnen met de ontwerpen, de contracten en de vergunningsaanvraag. Van zodra het mogelijk is start het herstel van de Gaanderijen.” Het stadsbestuur verwacht dat over 5 à 6 jaar het volledige project klaar is.

Veel losse eindjes

De stad maakt zich sterk dat ze nog tegen eind dit jaar een getekende samenwerkingsovereenkomst heeft. Wat wel al duidelijk is: in de nieuwe vennootschap zal NV Restotel de 50 procent + 1 aandelen hebben, PMV 45 procent en de stad Oostende de rest. Opvallend: noch de familie Vanmoerkerke, noch PMV waren aanwezig op de voorstelling. Het stadsbestuur bleef ook onduidelijk over het volume of bouwhoogte van de residenties. “Dat zal afhangen van de studie en de haalbaarheid”, klonk het. Onder het nieuwe gebouw komen ook parkings. Er staat ook een nieuwe exploitatieovereenkomst met de NV Restotel gepland. De huidige concessie loopt immers (maar) tot 2036.