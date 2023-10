Renovatie legt stukje (reclame)geschiedenis bloot in Brugge: “Dit is zéker een unieke ontdekking”

De renovatie van twee panden in hartje Brugge heeft een streepje geschiedenis blootgelegd. Onder een laag verf vond Maarten Leenknecht – specialist in handgeschilderde belettering – een reclamebord in bladgoud op glas terug. Het dateert wellicht al van ruim 100 jaar geleden. “Niemand in de straat wist dat hier ooit een stoffenwinkel zat. Ik ben alleszins van plan om de reclame in ere te herstellen én te bewaren”, zegt Bert Vanheuverzwijn (32), de uitbater van bagelsalon Sanseveria dat volgende zomer opent in het pand.

“Of dit een unieke ontdekking is? Dat kan je zeker zeggen. Voor mij is dit zelfs een soort archeologische vondst op vlak van reclameborden.” Maarten Leenknecht is dolenthousiast wanneer hij vertelt over zijn ‘ontdekking’ in de Brugse binnenstad. De man is zaakvoerder van ‘Letterknecht’ in Gent en specialist in handgeschilderde belettering. Hij kwam in Brugge terecht na een vraag van Bert Vanheuverzwijn (32), de uitbater van het bekende bagelsalon Sanseveria in de Predikherenstraat.

Sinds Sanseveria in 2014 de deuren opende, groeide het bagelsalon uit tot een begrip bekend tot ver buiten de muren van de historische Brugse binnenstad. “Tegen volgende zomer verhuizen we het bagelsalon naar de overkant van de straat”, doet Bert het verhaal. “Door het succes was de vraag groter geworden dan het aanbod. We stootten op onze limiet, maar wilden absoluut hier in de buurt blijven. Toen de twee aaneengeschakelde panden aan de overkant te koop stonden, vielen de puzzelstukjes perfect in elkaar.”

Bladgoud

Op het hoekpand was al oude reclame zichtbaar van een horlogemakerij die in 1996 de deuren sloot. Het is daar dat Maarten Leenknecht zijn intrede doet. “Bert vroeg me om de reclame te bestuderen en indien mogelijk volledig te restaureren”, zegt Maarten. “Terwijl ik aan het werk was, viel mijn oog op het tweede pand. En meer bepaald de verf die afbladerde. Ik bekeek het van dichtbij en ontdekte al snel dat er iets verborgen zat onder de laag oude verf.”

Zijn vermoeden bleek te kloppen. Ondertussen is de verf volledig weggehaald en is zo een oud reclamebord van bladgoud op glas blootgelegd, volgens de belettering duidelijk afkomstig van een oude stoffenwinkel. “We weten voorlopig niet van wanneer het precies dateert”, zegt Bert. “Volgens research zat er op die locatie tot 1950 een kruidenierswinkel. Wellicht heeft de toenmalige uitbater de reclame voor de stoffenwinkel overschilderd. Maar wanneer die kruidenierswinkel opende of wanneer die stoffenwinkel er was? Momenteel kan niemand er echt een antwoord op bieden. Het maakt de charme alleen maar groter.”

Behouden én herstellen

Meer dan waarschijnlijk is het reclamewerk wel al ruim 100 jaar oud. “Bladgoud op glas was in de vroege jaren 1900 populair omdat het in het donker een soort licht geeft. Bij gebrek aan neonverlichting, was dat de ideale manier om je zaak ook ‘s avonds en ‘s nachts zichtbaar te maken”, legt Maarten uit.

Voor Bert is het alvast een uitgemaakte zaak: de reclame op de gevel blijft. Met een kunstige herstelling heeft de uitbater zelfs rechts op subsidies. “Ik wil het in ere herstellen en behouden, absoluut”, zegt de man. “Het is een magnifiek pand en dit maakt het alleen maar mooier. Het hoort bij de authenticiteit van Brugge.” (MM)