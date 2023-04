Reivan’s Gezelligheid in Ingelmunster heeft nieuwe nog onbekende eigenaar

Op het Stationsplein 29 is nu nog Reivan’s Gezelligheid gevestigd, alhoewel deze zaak al enige tijd leeg staat. Dezelfde locatie was vroeger ook gekend als discotheek Porsche.

Uit goede bron vernamen we dat dit gebouw is verkocht. De nieuwe eigenaar wil nog geheim blijven. Het gebouw zou mogelijks plaatsmaken voor appartementen en op het gelijkvloers misschien een handelszaak. Wanneer dit gebouw wordt afgebroken, is niet geweten. Door de vertraging of het uitstel van de herwaardering van het Stationsplein door de niet-verkoop van het station aan de gemeente, wordt ook dit project misschien wat langer in de koelkast geplaatst.

(Patrick D./foto FODI)

