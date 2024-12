Realisatie nieuwbouw stedelijke technische dienst Torhout in najaar 2025 van start: “Grote nood aan nieuw onderdak”

Goed nieuws voor de stedelijke technische dienst in Torhout. De nieuwbouw die al enkele jaren werd uitgesteld, komt er. Hij wordt op het domein langs de Oude Gentweg aangebouwd aan de bestaande halfopen loods. Als alles naar wens verloopt, zal de realisatie van de plannen komend najaar van start gaan: kort na de zomer van 2025.

Torhoutenaar Steve Couckuyt (41) is sinds juni diensthoofd van de technische dienst. Hij is erg blij dat het complex, dat uit twee bouwlagen zal bestaan, eindelijk werkelijkheid wordt. “We hebben grote nood aan nieuw onderdak voor de bureaus en het magazijn”, zegt hij. “De accommodatie waarin we nu moeten werken, is niet meer van deze tijd.”

Al jaren plaatsgebrek

Schepen van Openbare Werken Hans Blomme (57) is het met Steve eens. “Al ettelijke jaren sukkelt de technische dienst met plaatsgebrek. Er werden plannen voor een nieuwbouw gesmeed, maar de coronaperiode en budgettaire beperkingen deden ons het project uitstellen. Nu is het uitstel verleden tijd. In de gemeenteraadszitting van februari willen we het aanbestedingsdossier ter goedkeuring voorleggen. Er is een ruim budget van 3 miljoen euro voorzien. Als alles vlot loopt, kunnen de werkzaamheden op het einde van de zomer starten. Voor de verdere timing moeten we nog samenzitten met het aangestelde studiebureau. Het bouwen zal sowieso al snel een jaar duren.”

Magazijn en bureaus

De huidige kantoorruimte voor de technische dienst is niet alleen veel te krap geworden, maar bovendien totaal verouderd. En de nood aan een groot centraal magazijn bestaat al jaren.

“Dat magazijn zal op de gelijkvloerse verdieping van de nieuwbouw komen”, legt Steve uit. “We zullen de efficiënte van het opslaan van materiaal en werktuigen sterk kunnen verhogen. Nog op de benedenverdieping wordt het onthaal voorzien, plus een EHBO-lokaal dat tegelijk als vergaderruimte kan dienen.”

“Ruim budget van 3 miljoen euro voorzien”

“Op de verdieping komen de bureaus voor onze administratie. Ze zullen vanzelfsprekend uitgerust zijn met alle noodzakelijke voorzieningen, ook qua communicatie. Nog op de verdieping wordt er een vergaderzaal gebouwd, een eigentijdse refter, een kleedlokaal met lockers en gescheiden sanitair voor mannen en vrouwen.”

Met een buitenterras

“Een leuk extraatje voor de refter wordt bij de noodtrap het mooie buitenterras”, vult schepen Blomme aan. “Dan kan er bij warm weer al eens in openlucht gegeten worden. We willen dat onze medewerkers in optimale omstandigheden hun maaltijden kunnen nemen. De huidige refter heeft zijn beste dagen gehad.”

“Voorts zijn we van plan om een warmtepomp en zonnepanelen aan te brengen en de nieuwbouw dus niet met gas te verwarmen, zoals de bestaande ruimten. We voorzien trouwens vloerverwarming. Wat we na de verhuizing met de oude kantoren zullen doen, is nog niet uitgemaakt. In principe krijgen ze een nieuwe invulling. Het is in elk geval niet de bedoeling om ze te slopen.”

Geen half werk

De technische dienst bestaat uit de dienst Water en Wegen, de groendienst en het team Proper Torhout. Alles samen goed voor een 40-tal mensen met de Oude Gentweg als uitvalsbasis.

“In de zes maanden dat ik de dienst mag leiden, heb ik gemerkt dat de sfeer prima is en de meeste manschappen het goed met elkaar kunnen vinden”, zegt Steve Couckuyt. “De nieuwbouw zal daar nog aan bijdragen, want het wordt een stuk prettiger werken. Zelden verlaten medewerkers onze dienst om elders aan de slag te gaan. Dat zegt genoeg.”

“We hebben de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in ons wagenpark en in nieuw materieel”, aldus Hans Blomme. “Ook dat is positief voor het personeel. Eenmaal het centrale magazijn in voege is, zal er meer materieel dat nu buiten staat, binnen geplaatst kunnen worden. En dankzij de nieuwbouw zal de veiligheid verhogen. We doen ook aanpassingen naar het milieu toe.”

“We hebben bij het opmaken van de plannen zoveel mogelijk mensen uit de verschillende diensten geconsulteerd. Nu we een nieuwbouw neerzetten, mogen we geen half werk verrichten. Het wordt een complex dat tot in lengte van dagen zijn nut zal bewijzen.”