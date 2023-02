Provinciebestuur geeft ontwikkelaar vergunning voor opknappen van vervallen Brugs kasteel en de bouw van flats

Het West-Vlaams provinciebestuur heeft in beroep een vergunning verleend voor de bouw van 34 woningen op de site van het verloederde kasteel Les Acacias in de Hogeweg in Sint-Andries. Eerder had de stad Brugge het project geweigerd, omdat dit een goede mobiliteit voor de buurt aantast.

Vorig jaar diende een Oost-Vlaamse projectontwikkelaar een aanvraag in voor de sloop en het herbouwen van het bouwvallige kasteel Les Acacias in Sint-Andries. Hij wil na renovatie vijf appartementen met ondergrondse parking in het kasteel realiseren. Daarnaast wil hij nog negen appartementen langs de Legeweg en twintig flats langs de Hogeweg bouwen.

In totaal komen er 34 woongelegenheden op de site, voorzien met een groene binnentuin. Het Brugs stadsbestuur weigerde, na protest van buurtbewoners, om een omgevingsvergunning te verstrekken. Vooral de extra flatgebouwen, die het oude kasteel zullen flankeren, stuiten op verzet van de buurt.

Mobiliteit

“We hebben de mobiliteit onderzocht, die extra woningen zouden het verkeer in de Legeweg en zeker in de bocht van de Hogeweg teveel belasten”, aldus urbanisatieschepen Franky Demon.

De ontwikkelaar ging in beroep tegen de beslissing van het stadsbestuur. Met succes, want het West-Vlaams provinciebestuur verleent nu toch een vergunning. Of de buurt en de Stad hiertegen zullen procederen bij de raad voor vergunningsbetwistingen is twijfelachtig. Opnieuw maanden of jaren ageren tegen het opknappen van een vervallen kasteel betekent dat een kankerplek in Sint-Andries nog langer blijft bestaan…

