Provincie subsidieert vernieuwende woonprojecten

De Provincie wil mee participeren in vernieuwende woonprojecten. Met zeven West-Vlaamse gemeenten zijn engagementsverklaringen ondertekend. Over vier projecten boog de West-Vlaamse provincieraad zich donderdagnamiddag.

Het gaat om de renovatie van een herenwoning in de Stationsstraat in Diksmuide, Hoeve Haute Cense in de Grondwetstraat in Menen, de site De Gilde in de Vlamingstraat in Ruddervoorde en het Weeuwhof in Poperinge. Daarbij brengt de provincie een vereniging van mede-eigendom op de been met lokale partners.

Decanale werken

In de Oostkampse deelgemeente Ruddervoorde bijvoorbeeld blijft de vzw Decanale werken Brugge eigenaar van het pand: deze vzw brengt het pand in, maar draagt niet bij aan de renovatiekosten. “Bij elk project draagt de provincie 20 à 50 procent van de kosten”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.

Voor Oostkamp werd de omgevingsvergunning verleend in september 2024 en draagt de provincie 900.000 euro van de 2 miljoen kosten. Donderdagnamiddag heeft de provincierad het bestek en de plaatsingsprocedure goedgekeurd.

Oude hoeve

In de renovatie van de hoeve Haute Cense in Menen investeert de provincie 750.000 euro op een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro. De stad Menen gaf die site in erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf.

Voor de herenwoning in Diksmuide gaat het om ene project van 2,2 miljoen euro, waarvan de provincie 800.000 euro betaalt. Hier gaat het deels om een renovatie en deels om en nieuwbouw, waar het plaatselijk OCMW acht woningen en een polyvalente ruimte in wil onderbrengen.

Het OCMW van Poperinge renoveert het Weeuwhof voor 2,5 miljoen euro, de provincie subsidieert voor 435.000 euro.