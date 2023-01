Protest tegen plannen voor hoogbouw in Middelkerke: “Geen nood aan megalomane projecten”

Op twee druk bijgewoonde infovergaderingen over een toekomstvisie van de open ruimte in Middelkerke kwam uit het publiek heel wat kritiek op de plannen voor hoogbouw. “Dit kan allemaal veel kleinschaliger”, klinkt het bij het actiecomité. Burgemeester Jean-Marie Dedecker reageert.

Dat de plannen om hoogbouw in de badplaatsen Middelkerke en Westende mogelijk te maken, niet bepaald bij iedereen in de smaak vallen is nog voorzichtig uitgedrukt. De zaal in CC De Branding bleek telkens te klein om de talrijke bewoners en tweedeverblijvers te herbergen. Het gemeentebestuur creëert met de voorgestelde plannen onder meer de mogelijkheid om op een vijftal plaatsen hoogbouw mogelijk te maken, op twee locaties zelfs tot twintig verdiepingen hoog zoals op het Rauschenbergplein in Westende-Bad. Veel contra’s dus, maar ook wel pro’s, onder meer bij Mark Descheemaeker die in Westende woont. “Als je zaken verandert, hebben heel wat mensen er voordeel bij, en een beperkt aantal soms nadelen. Dat heet vooruitgang”, stelde hij.

Bocht van 180 graden

Christel Gielen van de actiegroep tegen de hoogbouw spaart haar kritiek tegen de plannen niet en voelt zich gesteund door heel wat bewoners en tweedeverblijvers. “Wij zijn een petitie gestart omdat dit echt geen optie is”, zegt ze. “We riepen deze actiegroep in het leven nadat er tal van bewaren tegen de plannen kwamen en die blijven maar komen, zeker na de infosessies. Heel wat bewoners zullen hun zicht verliezen en tegen een toren moeten aankijken, zon en licht verliezen. Maar je kan je ook de vraag stellen waarom dit nodig is. Westende en Middelkerke hebben allerminst nood aan dergelijke megalomane projecten die alleen maar de projectontwikkelaars ten goede komen. Het Rauchenbergplein zou volgens eerdere plannen veranderen in een open en groene ruimte. Daar had de burgemeester enkele jaren geleden zelfs een voorstelling over gegeven. En kijk nu, een bocht van 180 graden. Westende een familiale badplaats? Niet dus”, klinkt het boos.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) wuift de kritiek weg. “Sommige mensen denken dat ze hun zicht zullen kwijt zijn, maar dat is niet waar. Bovendien willen wij onze lage belastingen behouden en de bevolking niet belasten met de financiering van grote projecten zoals de herinrichting van het Rauchenbergplein. Door gemeentegronden te verkopen voorkomen wij dat”, reageert Dedecker.