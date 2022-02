Projectontwikkelaar Steenoven richt pijlen op de rest van België: “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Met de komst van Geert Van Mol als co-ceo wil Steenoven dit jaar een versnelling hoger schakelen. De projectontwikkelaar en -coördinator heeft al een betrouwbare reputatie in eigen regio opgebouwd, maar is nu klaar om zijn vleugels naar de rest van België uit te slaan. “Onze grote missie? Betaalbare panden voor de woon- en werksector creëren.”

Steenoven zag begin 1992 het levenslicht toen Katleen Spriet en Johan Heemeryck de onderneming boven de doopvont hielden.

30 jaar later telt het bedrijf een 25-tal medewerkers en geldt het in West- en Oost-Vlaanderen als een autoriteit op vlak van projectontwikkeling en -coördinatie binnen de residentiële, kantoor- en hotelsector.

“Vandaag opereren we, net als ons moederbedrijf Alheembouw, onder de vlag van 2B Concrete”, duiden ceo’s Geert Van Mol (48) en Bart Vanderdonckt (49) en gedelegeerd bestuurder Peter Temmerman (49).

“Vooral de laatste vijftien jaar hebben we grote stappen gezet en zijn we gegroeid van een zevental werknemers naar ons huidig team. Door ons meer op publiek-private samenwerkingen te focussen, hebben we ook de deur richting grotere projecten geopend en konden we een stevige groeispurt inzetten.”

In Roelevard zit ál onze kennis en expertise vervat

Waar Steenoven vroeger op eerder klassieke projecten werkte, ligt de aandacht nu op complexe dossiers. “Hoe groter de uitdaging, hoe liever we het hebben”, glimlacht het trio.

“Minder evidente zaken aanpakken en een oplossing bieden, daar word je in de bouwwereld alleen maar wijzer van. Zo trekken we momenteel in Mechelen het project om een nieuwe centrale werkplaats met kantoren en logistiek centrum voor de NMBS te bouwen.”

“Een verhaal dat een omzet van 80 miljoen euro moet genereren en zo’n 80.000 vierkante meter beslaat. Dit jaar willen we de bouwvergunning binnenhalen en in begin 2023 moet de spade in de grond gaan.”

Dat bewijst ook de ambitie die Steenoven anno 2022 wil uitstralen. “Geografische afstanden mogen geen belemmering vormen. De komende jaren willen we onze actieradius naar de rest van België uitbreiden. Zo zijn we momenteel bezig met een project in Zwijndrecht, waarbij we op een 25.000 vierkante meter groot terrein langs de E17 een kantoor- en hotelcomplex zullen realiseren.”

Lokale verankering

Al zal de lokale verankering altijd belangrijk blijven, benadrukken Geert, Bart en Peter. “Als we onze stempel kunnen drukken in eigen regio, zullen we dat zeker doen. Steenoven is hier gegroeid en zal hier ook altijd actief blijven.”

“Net daarom vinden we het belangrijk om in de brede regio rond Roeselare actief te blijven. Denk daarbij aan de woontorens Waterfront aan de Elindus Arena in Waregem en Roelevard in onze eigen stad. Daarvoor hebben we de inspiratie in Oslo gehaald, waar eerst naar de omgeving wordt gekeken, dan pas naar het gebouw zelf. Op die manier willen we een harmonieus geheel creëren.”

Roelevard zal de stationsbuurt van Roeselare een nieuwe boost geven. © Steenoven

Roelevard moet een van dé visitekaartjes van Steenoven worden. “Daarin zal al onze expertise vervat zitten”, klinkt het. “Eind 2023 moet het project volledig afgewerkt zijn, midden volgend jaar willen we ook de Westwing Tower op het gelijknamige kantorenpark langs de E403 openen. In het 65 meter hoge gebouw zullen we met ons bedrijf de twaalfde – en hoogste – verdieping in gebruik nemen.”

Vlotte aanpassing

Voor co-ceo Geert Van Mol is Steenoven een compleet nieuwe wereld. De Aalstenaar bouwde 24 jaar lang een mooie carrière bij Belfius op en was er de laatste jaren als digitaal directeur aan de slag. “Maar de bouwsector zit me als gegoten”, glimlacht hij. “De aanpassing verliep echter bijzonder vlot en na een goeie maand voel ik me hier al helemaal thuis.”

“De komende jaren wil ik, samen met Bart, Peter en ons voltallige team, verder bouwen aan een mooie toekomst voor Steenoven.”

Die toekomst herbergt wel enkele uitdagingen. “De bouwkosten zijn, net als de energieprijzen fors gestegen, en tegelijk moeten we mensen plekken kunnen garanderen waar betaalbaar wonen en werken mogelijk moet zijn. Op dat ingewikkeld vraagstuk willen wij een antwoord bieden. Met Steenoven hebben we immers een zekere maatschappelijke functie. Die willen we niet uit de weg gaan.”

Dat traject start met een correcte manier van werken, valt te horen. “Steenoven is gestart als een familiebedrijf. De familie Heemeryck is niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding, die neemt Geert nu in handen, maar blijft wel aan boord als investeerder. Onze familiale waarden, zoals transparantie, samenwerking, wederzijds respect en vertrouwen, zullen we echter hoog in het vaandel blijven dragen.