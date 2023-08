Projectontwikkelaar licht plannen toe voor herinrichting dorpscentrum: school en pastorie maken als eerste plaats voor nieuw appartementsgebouw

Zes jaar nadat de gemeente het nieuwe masterplan voor het centrum van Sint-Eloois-Winkel voorstelde, liggen er concrete plannen op tafel om de omgeving van de voormalige school nieuw leven in te blazen. Tijdens een infovergadering lichtte projectontwikkelaar Red Morpho die donderdagavond toe. “We hopen eind volgend jaar te starten met de sloop van de school, de pastorie en de voormalige zetelfabriek Gedelux.”

In 2017 maakte de gemeente een masterplan voor het centrum van Sint-Eloois-Winkel. “De voorbije jaren is er heel veel veranderd. Er zijn andere inzichten gekomen en ook de coronacrisis heeft impact gehad op de plannen die toen op tafel lagen. Maar binnen dit belangrijk verhaal is er nu terug een concrete stap gezet”, leidde burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) donderdagavond de infovergadering in De L!NK in. Die werd bijgewoond door bijna tweehonderd geïnteresseerde bewoners.

Projectontwikkelaar Red Morpho diende recent een bouwdossier bij de gemeente in. “Deze aanvraag gaat over de site van het voormalige schoolgebouw, een gedeelte van de site Gedelux en de bouwvallige pastorie. Momenteel zijn er nog geen plannen voor de herinrichting van het Sint-Hubrechtsplein”, aldus de burgemeester.

26 wooneenheden

Francis Ghekiere van Red Morpho, die zelf de omgeving heel erg goed kent, lichtte de eerste plannen toe. “In 2019 hadden we plannen om de herinrichting van het centrum te starten langs de Smissestraat, maar de fasering hebben we omgedraaid. Fase 1 omvat nu de sloop van de leegstaande schoolgebouwen, de leegstaande pastorie en het grote, witte gebouw van Gedelux. Op die site zouden we graag een meergezinswoning met 26 wooneenheden bouwen met 22 appartementen van verschillende grote en vier penthouses. Het gebouw is één geheel, maar is opgedeeld in vier verschillende blokjes.”

De bewoners zouden in de toekomst kunnen genieten van een groen binnenplein. “We voorzien een ondergrondse parking met dertig parkeerplaatsen waaronder elf garageboxen.”

Zaal Sint-Elooi

Enkele jaren geleden was er nog de intentie om ook zaal Sint-Elooi, bij de lokale bevolking gekend als ’t Patronaat, te slopen. De zaal blijft echter behouden. “Door het project dat op tafel ligt, zou de Chiro langs de achterzijde van haar lokaal ruimte verliezen. Ook de bestaande berging komt te vervallen. Bedoeling is dat de Chiro en de organisatoren van de Kasteelstraatfeesten in de toekomst gebruik kunnen maken van zaal Sint-Elooi om hun materiaal te stockeren. Naast het huidige Chirolokaal zouden we ook een zone ontharden zodat de kinderen er volop kunnen ravotten”, aldus burgemeester Bart Dochy.

Toekomstmuziek

Bij projectontwikkelaar Red Morpho hoopt men eind 2024 te kunnen starten met de sloopwerken. In het kader van die plannen loopt er van 24 augustus tot 22 september een openbaar onderzoek. “We hopen om de twee jaar een nieuwe fase uit te werken. We willen nu graag al een oproep doen naar handelaars en horecamensen die in de toekomst graag iets in de omgeving van de kerk willen ondernemen”, kijkt Francis Ghekiere ook al een beetje vooruit.

De projectontwikkelaar en de gemeente kregen na de voorstelling van de plannen voor fase 1 een applaus van de aanwezigen. “We vinden het belangrijk dat dergelijke grote projecten worden voorgesteld aan de bevolking”, aldus burgemeester Dochy.