Project Maisveld aan Bozestraat in Heule tijdelijk stopgezet

Projectontwikkelaar Imroder heeft het project Maisveld aan de Bozestraat in Heule ‘on hold’ gezet. Dat vernam de Krant van West-Vlaanderen bij de projectontwikkelaar. Het project verdween van de website en ook alle advertenties om wooneenheden te verpatsen zijn stopgezet. Binnen twee weken staat een overleg op de planning met schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) over hoe het verder moet.

Het schepencollege van Kortrijk keurde in 2021 het project ‘Maisveld’ aan de Bozestraat van projectontwikkelaar Imroder goed. De ontwikkelaar uit Sint-Martens-Latem had plannen om er een bouwproject met 44 appartementen, 89 gedeelde fietsparkeerplaatsen, 55 ondergrondse en zes bovengrondse parkeerplaatsen neer te poten. Die goedkeuring kwam er niet zonder horten of stoten. In totaal werden er liefst 740 bezwaren ingediend tegen de bouw van project ‘Maisveld’. 368 bezwaarschriften tegen de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, en nog eens 372 bezwaarschriften tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning, door ontwikkelaar Imroder. Die collectieve bron van frustratie is tweeledig. Enerzijds waren de buurtbewoners de uitstraling van de verschillende wooneenheden niet genegen. “Ze passen niet in het karakter van de residentiële buurt en zullen voor allerlei overlast zorgen”, aldus enkele wijkbewoners tijdens het openbaar onderzoek. Anderzijds zette het aansnijden van extra groene ruimte in het al sterk verstedelijkte Heule kwaad bloed. Het woonproject zou een deel van de groene long tussen Heule en Kortrijk inperken.

Negatieve reacties

Ondanks al die bezwaren verkreeg Imroder in mei 2021 de nodige vergunningen om de 44 appartementen neer te poten op het maisveld aan de Bozestraat. Imroder startte het jaar erop, in 2022, met het promoten van het project en spuide advertenties in het rond. “Woon in een rustige, groene omgeving vlakbij het bruisende stadsleven van Kortrijk”,” klonk het toen. Die advertenties werden overladen met negatieve reacties van misnoegde buurtbewoners. In september startte de verkoop van de panden, en verspreidde Imroder nog verschillende advertenties. Sinds januari bleef het echter windstil rond het project op sociale media.

‘On hold’

Enkele maanden later is elk spoor rond het project van het internet gewist. De website van het project is offline gehaald, en ook op de website van projectontwikkelaar Imroder is niets meer terug te vinden van het project. Ook op de site zijn de werkzaamheden nog niet aangevat. Nu blijkt dat het project voor onbepaalde tijd ‘on hold’ is gezet door de ontwikkelaar. Over de reden daarvoor wordt met geen woord gerept, al zou de voorverkoop eerder stroef verlopen zijn wat zou duiden op een eerder beperkte interesse in het project. Binnen twee weken staat een overleg gepland met de bevoegde schepen Wout Maddens om te kijken hoe het nu verder moet met het project “Maisveld”. Daarover later meer.