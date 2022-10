Project Leiedal is één van de vier winnaars van de Bis-architectuurwedstrijd

De jury van het bouw- en interieursalon Bis koos uit 47 inzendingen vier laureaten, één daarvan is het studieproject van Urbain Architectencollectief voor de nieuwbouw van een parkgebouw en kantorencomplex in het Kortrijkse Kennedypark, in opdracht van Leiedal.

Dit grootschalig nieuwbouwproject is een schoolvoorbeeld van hoe bouwen er in de toekomst uit kan zien. Het eigentijdse parkgebouw is geconcipieerd als een kantorencomplex maar kan door haar flexibel ruimtegebruik ook andere invullingen krijgen. Dat is zeker het sterkste punt van dit project. Het gebouw is future proof en veranderingsgericht”, vertelt de jury.

Het parkgebouw bestaat uit een galerij en een pand van zeven verdiepingen. Belangrijk voor de ontwerpers is het respect voor de omgeving waar het gebouw wordt ingepland. Het Kennedypark ligt namelijk op een fiets- en wandelnetwerk. De open galerij van het gebouw maakt dat het zicht van voetgangers en wandelaars niet belemmerd wordt. De zeven verdiepingen hebben een vrij vloerplan met maximale flexibiliteit waardoor het mogelijk is andere functies zoals school- en woonruimtes, ateliers of een restaurant in het gebouw onder te brengen. Enkel de twee centrale kokers en de openingen in de dragende buitenschil liggen vast.

Circulair bouwen

Bis gaat sinds 2009 jaarlijks op zoek naar interessante architectuurprojecten rond een actueel en duurzaam thema. Dit jaar was dat ‘circulair bouwen’. “En dat is geen toeval want zo’n 38% van de Belgische afvalberg komt uit de bouw. Tegelijk worden nieuwe materialen schaarser, haperen toeleveringsketens en is er flink wat onaangeroerde leegstand. Hoog tijd dus om toekomstgericht te bouwen”, aldus Bis. Daarom koos ontwerper Urbain Architectencollectief voor circulair bouwmateriaal. De schil van het gebouw bestaat uit geglazuurde kleipannen die lokaal geproduceerd worden en demontabel zijn. Voor de gevel wordt vlasisolatie gebruik. “Een knipoog naar de rijke vlasgeschiedenis in de regio en tevens een gewas die snel groeit en volledig kan verwerkt worden. Het gebouw bewijst dat circulariteit niet beperkend moet zijn op het vlak van architectuur”, besluit de jury.