Primeur in Koksijde: eerste mobiele topografische robot ingezet op werf

Voor het eerst werd een mobiele topografische robot of BIM-printer succesvol ingezet op een Vlaamse werf in Koksijde. Deze robot kan autonoom details van digitale tekeningen op ware grootte en tot op de millimeter nauwkeurig op een vloer uittekenen. “Innovatie zit in ons DNA en met deze investering tonen we duidelijk dat we een voortrekker zijn op het vlak van digitalisering en duurzaamheid in de bouwsector”, stelt CEO Kristof Defruyt van bouwbedrijf Vandenbussche.

Het is een open deur intrappen: de bouwsector kampt met een groot personeelstekort en noodgedwongen gaan bouwbedrijven op zoek naar innovatieve oplossingen om efficiënter te kunnen werken. “Wie investeert in nieuwe technologie plukt daar vroeg of laat de vruchten van. Dat beseffen wij maar al te goed”, stelt Kristof Defruyt, CEO van Vandenbussche. “Daarom investeren we al jaren volop in innovatieve, betrouwbare apparatuur. Het zorgt niet alleen voor meer veiligheid op de werf, maar het helpt ons ook sneller en efficiënter te werken. In tijden van arbeidskrapte is dat geen overbodige luxe.”

Veel nauwkeuriger

Zo werkt Vandenbussche al jaren via BIM, waarbij diverse partijen één 3D-model gebruiken dat alle informatie over planning, kosten, duurzaamheid, materialen, operaties en onderhoud van een nieuw gebouw bevat. Via deze virtuele kopie kan een project veel nauwkeuriger worden uitgevoerd. “Op dit moment modelleren we al 75 procent van onze projecten in BIM, maar tegen eind 2023 willen we al onze projecten via deze methodiek uitwerken. De voordelen zijn legio. Door de visualisatie krijgt de klant ook een helder zicht over het totaalproject en kunnen we nog meer op maat werken.”

Handig hulpmiddel

Een BIM-model interpreteren en vertalen naar de vloer vraagt veel voorbereidend werk. Maar Bimprinter, een start-up uit Andenne, heeft nu een robotprinter ontwikkeld die de digitale plannen op ware grootte uittekent op de vloer. Bouwbedrijf Vandenbussche is de eerste Vlaamse aannemer die de robotprinter effectief in gebruik neemt. “Deze robot is een bijzonder handig hulpmiddel bij het plaatsen van scheidingswanden met complexe geometrie en hoeken. Dankzij de robot kunnen we de menselijke foutenlast uitschakelen. Bovendien kunnen we ook aan een hogere snelheid plannen uittekenen”, aldus Kristof Defruyt.

Sneller schakelen

Op de werf van woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde werd de robot vandaag voor het eerst ingezet. Samen met AIKO Architecten & Ingenieurs won Vandenbussche de aanbesteding voor dit project. “Een belangrijke voorwaarde was een vlotte uitvoering van de werken. Dat konden we garanderen doordat we in het voortraject een aantal doordachte keuzes hebben gemaakt en in BIM het volledige project hebben uitgewerkt. Nu we ook over deze robot beschikken, kunnen we nog een stap sneller schakelen. In een halve dag tijd kunnen we hier alle lijnen op de betonplaat uittekenen”, zegt Commercial Sales Representative bij BIM Rosalie Bode.

“De robotprinter, die 1 meter bij 1 meter groot is en zo’n 50 kilo weegt, werkt dus veel nauwkeuriger dan traditionele methodes. Nadat hij een verfstreep heeft gespoten, brandt hij met behulp van een laser een lijn in de vloer. Vanuit BIM worden de plannen geëxporteerd naar een computer die ze vervolgens in real time naar de robot communiceert. Zo weet hij perfect hoe hij zich moet positioneren. Ook de kalibratie gebeurt automatisch en voor de robot verf spuit op de betonplaat, controleert hij ook nog eens of dat effectief op de juiste plek gebeurt”, aldus Rosalie Bode. (DM)