Prestigieus nieuwbouwproject in Rijselstraat in Menen van start en maakt zo ook einde aan Fieso Fashion: “Spijt in het hart, maar zal meerwaarde zijn”

In april 2019 beval het Meense stadsbestuur de sloop van drie verloederde gebouwen in de Rijselstraat. Nu vier jaar later is er eindelijk een vergunning voor een nieuwbouwproject met appartementen en commerciële ruimtes. Dat betekent wel dat na zowat 20 jaar de kledingwinkel Fieso Fashion verdwijnt. “Spijt in het hart, maar het nieuwe gebouw zal een meerwaarde zijn.”

Het was al langer geen zicht meer door de verloederde staat, maar in april 2019 werd de situatie heel ernstig. Door de erbarmelijke staat van drie gebouwen in de Rijselstraat in Menen kon de veiligheid voor de passanten niet meer gegarandeerd worden. Daarom ging het stadsbestuur over tot een radicaal besluit. De panden moesten tegen de vlakte. “We willen licht brengen op deze donkere kankerplek”, aldus burgemeester Eddy Lust (Open VLD) destijds.

Nieuw project

Dat licht kwam er na de afbraak in de vorm van een groene doorsteek richting de Kerkstraat. Een tussentijdse oplossing, want het was altijd de bedoeling om er een nieuw project neer te poten. Na ruim vier jaar is daarvoor nu een vergunning afgeleverd.

Invest Build uit Geluwe zal de site invullen naar een ontwerp van architectenbureau Studar uit Menen. Een enorm project. “Er komen twaalf appartementen en vier commerciële ruimtes – voor winkels, horeca of zelfs kantoren – aan de kant van de Rijselstraat”, vertelt bouwheer Frankie Duverger, die de site anderhalf jaar geleden aankocht van de vorige eigenaar.

Aan de kant van de Kerkstraat komen nog eens drie duplexwoningen. Ondergronds wordt dan weer voorzien in een parkeercomplex met 35 garages, fietsenbergingen en bergingen. “Die is bedoeld voor de eigenaars van de ruimtes en omwonenden”, aldus Duverger. “De tuin zal dan weer toegankelijk zijn tijdens de schooluren, bedoeld voor de kinderen die zo makkelijk tot aan de nabijgelegen school kunnen.”

Vooraleer de eigenlijke werken starten zullen half september nog eens vier panden met de grond gelijk gemaakt worden. Het gaat om de gebouwen in de Rijselstraat met huisnummer 22, 24, 26 en 28. “We rekenen dan een bouwtijd van zo’n twee jaar en schatten dat de eerste bewoners er in september 2025 kunnen intrekken”, klinkt het.

Einde verhaal voor Fieso Fashion

De opwaardering van de Rijselstraat betekent wel slecht nieuws voor Sofie Debuck (39). Na zowat 20 jaar verdwijnt haar kledingwinkel Fieso Fashion. © JDW

Een opwaardering voor de ooit zo glorierijke winkelstraat, maar dat betekent wel slecht nieuws voor Sofie Debuck (39). Na zowat 20 jaar verdwijnt haar kledingwinkel Fieso Fashion. “Met heel veel spijt in het hart”, vertelt ze. “Ik studeerde Mode en Ontwerp en ben hier meteen na mijn studies in gevlogen.”

Aan die mooie tijd komt nu een einde. “Ik zat tussenin verloederde gebouwen en zou de enige zijn die nog overbleef, dat had weinig zin. De klanten spreken me er al over aan. Met veel van hen bouwde ik een band op. Ze zagen me tijdens mijn twee zwangerschappen – velen zijn intussen vrienden geworden.”

Ze is rouwig, maar toch ziet ze het positief in. “Het zal wel heel mooi worden en deze straat kan dat wel gebruiken. Het zal een meerwaarde zijn”, klinkt het. “Wat ik nu zal doen, valt nog af te wachten. Elders opstarten zie ik niet zitten, maar ik heb wel de eerste keuze om in een van de nieuwe ruimtes te komen als ik wil.” (JDW)