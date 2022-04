Pottenbakkerij Le Hibou wordt unieke woonlocatie

Langs de Steenkaai ondergaat de voormalige pottenbakkerij Le Hibou straks een heuse metamorfose tot een nieuw woonproject.

De Steenkaai was voor Wereldoorlog II een heel bedrijvig gebied dat mee de geschiedenis van het toenmalige Brugge bepaalde. Vandaag is er nog steeds een restant van die bedrijvigheid van toen, namelijk een gedeelte van de voormalig pottenbakkerij Le Hibou of Den Uil.

Deze voormalige pottenbakkerij dateert van 1909 en situeert zich op het binnengebied van de site. Alle latere aanbouwen op de site worden gesloopt waardoor het historische fabriekspand weer vrij komt te staan. “Het gebouw wordt nu herbestemd tot vier woningen met privaat terras en een gedeelde tuin. De indeling van het gebouw in vier woningen wordt afgestemd op de bestaande structuur waarbij de raamopeningen behouden blijven. Ook de typerende schouwen en de oude ovens van de fabriek worden gerenoveerd en opgenomen in het ontwerp”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon uit.

Zes appartementen

De woningen zullen toegankelijk zijn via een gemeenschappelijke gang maar ze zijn ook rechtstreeks toegankelijk via een private berging en trap. De bestaande gevelsteen wordt gerenoveerd en de ramen worden vervangen door houten buitenschrijnwerk met eenzelfde verdeling als de oorspronkelijke ramen. Aan de straatzijde wordt langs de Steenkaai nog een nieuwe meergezinswoning gebouwd die bestaat uit drie bouwlagen. Deze nieuwbouw zal minstens 4,5 meter van het fabriekspand liggen. Per bouwlaag worden twee appartementen voorzien. In totaal komen er dus zes appartementen.

Daktuin

“Er wordt ook voldoende parking voorzien voor alle woonentiteiten op de site. Het bestaande halfondergrondse verdiep onder het voormalige fabriekspand wordt omgevormd en verder uitgebreid tot een halfondergrondse parking voor het volledige project. Er komen twaalf parkeerplaatsen, twaalf fietsenstallingen onder het historische pand en acht fietsenstallingen onder de nieuwe meergezinswoning. Onder die meergezinswoning worden ook nog zes bergingen voorzien.” Boven de halfondergrondse parking komt een daktuin met terrassen voor de woningen. Deze daktuin geeft ook toegang tot de gemeenschappelijke tuin. “Ontwikkelaar Liv+ BVBA zal het volledige project uitvoeren”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

“Dit project toont nogmaals aan dat onze historische panden zeker niet afgeschreven zijn, maar wel opgewaardeerd kunnen worden tot moderne pareltjes met een geschiedenis”, besluit Demon.