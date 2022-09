Plannen voor woontorens in Westende-Bad: “Geen kotjes meer, maar volwaardige flats”

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor Westende-Bad aanpassen. Dat moet onder meer de bouw van drie woontorens in de badplaats mogelijk maken.

De Borinage van de kust: zo bestempelde burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) tijdens zijn aantreden in 2018 badplaats Westende-Bad. Hij kondigde toen meteen ook een masterplan aan om de verloedering van de badplaats aan te pakken. De voorbije jaren nam het gemeentebestuur daarvoor al heel wat maatregelen en startten enkele opvallende projecten zoals de aanleg van een nieuwe zeedijk, maar ook het aanpassen van de minimumwoonoppervlakte van flats.

Kleurconcepten

“En dat was meer dan nodig”, zegt de burgemeester. “Sommige studio’s zijn er amper zeventien vierkante meter groot. Ik heb trouwens weet van een die verkocht is voor 65.000 euro. Dat moet stoppen. Wat nieuwbouw betreft moet een studio vandaag een oppervlakte van 45 vierkante meter hebben, een flat met een slaapkamer zestig vierkante meter.”

Middelkerke heeft ook van ruimtelijke ordening een van de belangrijkste werkpunten gemaakt in de huidige legislatuur, en niet in het minst wat Westende-Bad betreft. “We hebben alvast een beleidsplan opgemaakt dat de basis moet zijn voor toekomstige herinrichtingen voor het centrum en de toegangswegen. Verder suggereert het plan kleurconcepten bij de aanleg van nieuwe straten, een esthetisch plan voor straatverlichting en bepaalt het specifieke woon- of handelsstraten. Ook de mobiliteit van de badplaats wordt bekeken.”

Gebouwen

Het gemeentebestuur gaat ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) grondig aanpassen en dat creëert enkele opvallende mogelijkheden. “Nog voor het einde van de legislatuur moeten die plannen voor Westende-Bad, het Rauchenbergplein en de site tennis/minigolf tegenover wzc Harlebout klaar zijn zodat nieuwe stedenbouwkundige constructies mogelijk zijn, met name architecturaal waardevolle hoogbouw.”

“Zo wordt het mogelijk om op het Rauchenbergplein, de zone van de tennis en waar zich momenteel nog het Lac aux Dames-gebouw bevindt woontorens van twintig verdiepingen hoog te realiseren. Dat alles moet ervoor zorgen dat Westende-Bad opnieuw de allure van een prachtige badplaats terugvindt”, besluit Jean-Marie Dedecker.