Plannen voor nieuwe verkaveling in Dosseweg zijn klaar, inclusief plaats voor nieuwe school voor De Dorpsparel

De verhuis van basisschool De Dorpsparel naar de Dosseweg in Tielt is een flinke stap dichterbij gekomen. In april 2021 werd de verhuis naar een nieuwe school in een nieuw te bouwen verkaveling al aangekondigd, maar de plannen liepen vertraging op. Nu is het verkavelingsplan echter klaar. Er komen dertien woningen en de school krijgt er een perceel van zo’n 1.700 vierkante meter ter beschikking.

In 2021 maakte de school zich sterk dat de verhuis misschien al in 2022 een feit zou kunnen zijn, maar dat bleek te optimistisch. “Het papierwerk vergde een pak meer tijd dan we verwacht hadden”, geeft directrice Ine Vandecaveye toe. “Al zijn we nu in de eerste plaats uiteraard erg tevreden dat de school een stap dichterbij is gekomen. Tijdens het openbaar onderzoek bleek bovendien dat de buurt ook achter de plannen staan (één bezwaarschrift liep binnen en werd ondertussen behandeld door het schepencollege – red.). Wanneer we hopen te verhuizen? Over de timing ga ik geen uitspraken doen, maar we hopen toch dat de werken in de loop van volgend jaar kunnen starten.”

Geen dag te vroeg, want al van bij het prille begin van De Dorpsparel in 2014, toen er met welgeteld vijf kleutertjes gestart werd, was het de bedoeling om een lagere afdeling op te richten en Club 77, die ook door de Schuiferskapelse verenigingen gebruikt wordt, op termijn in te ruilen voor een eigen stek. De Dorpsparel kampt ondertussen al langer met plaatsgebrek. Al jaren staan er op de speelplaats én op het naastgelegen KSA-terrein klascontainers om dat op te vangen. Toen Scholengroep 24, waar de Dorpsparel onder valt, een akkoord bereikte over de aankoop van een stuk weidegrond in de Dosseweg was de vreugde dan ook groot.

Concreet zal de smalle Dosseweg verbreed worden, terwijl er langs de straat ook een nieuwe ‘kiss & ride’-zone aangelegd wordt voor de school. Verder komt er ook een nieuwe aantakking op de Dosseweg die de verkaveling zal ontsluiten. Het bestaande pad dat aansluit op de Klokkestraat blijft behouden en wordt aangelegd als fiets-en wandelpad. De kost van de infrastructuurwerken, die ten laste is van de verkavelaar, wordt geraamd op 473.584,64 euro (inclusief btw).