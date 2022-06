Plannen Kappaertsite Zwevegem klaar, nu wachten op bouwvergunning

De definitieve plannen voor de nieuwbouw van de Kappaertsite zijn klaar. Ondertussen kreeg de Kunstacademie een gunstige doorlichting.

Schepen Isabelle Degezelle (CD&V) was blij het goede nieuws te kunnen melden dat de bouwplannen van de Kappaertsite in een definitieve vorm werden gegoten. De Kappaertsite moet plaats bieden aan de Klim Op, de Kunstacademie en de naschoolse kinderopvang.

“Veel verschil met het ontwerp dat eerst werd ingediend is er niet. Wel werden na overleg met de betrokkenen enkele functionele aanpassingen aangebracht. We kiezen ook voor een trage mobiliteit op de campus. Twee hoofdassen verbinden de campusgebouwen, open ruimtes en entreepleinen. Autoverkeer wordt dus buiten de site gehouden.”

Volgens de schepen werden de plannen ook voorgelegd aan het personeel van de Klim Op en de Kunstacademie en aan de mensen van de kinderopvang, en werden ze positief onthaald.

Bouwvergunning

Nu de plannen klaar zijn, kan werk gemaakt worden om een bouwvergunning aan te vragen. “Dit zou tegen de zomervakantie moeten klaar zijn zodat we tegen eind dit jaar de aanbesteding rond hebben. We hopen tegen volgende zomer met de bouwwerken te kunnen starten”, aldus de schepen.

Ze kon ook melden dat er eind maart een dossier werd ingediend bij ‘Scholen voor Morgen’ voor een DBFMO-project (Design, Build, Finance en Maintain) voor het DKO-gedeelte. “Dit is een mogelijkheid dat pas dit jaar door het ministerie gelanceerd werd voor het kunstonderwijs en betekent dat we van Agion 71,5% subsidie zouden krijgen en de gemeente 28,5% moet ophoesten. Dit dus voor het deel van de Kunstacademie.”

Schepen Degezelle hoopt binnen enkele maanden positief nieuws daarrond te krijgen.

Doorlichting

En nog viel er goed nieuws te horen van de Kunstacademie.

“Tijdens een doorlichting enkele jaren terug, waren er opmerkingen rond het pedagogisch inhoudelijke aspect in de afdeling beeld. Het lerarenkorps slaagde nu met bravoure in het verbetertraject en kreeg een goede doorlichting”, zegt een tevreden schepen.

Een ander werkpuntje bij de vorige doorlichting was de infrastructuur. De mensen van de inspectie werden geïnformeerd over de bouwplannen en komen nu over twee jaar op her-inspectie zodat ze de evolutie van de werken kunnen opvolgen.

(GV)