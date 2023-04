‘Pasteis de nata’ voor Portugese bouwploeg casinoproject in Middelkerke

Op 25 april is het in Portugal ‘Dag van de vrijheid’. De Portugezen vieren daarmee de verjaardag van de Anjerrevolutie, de opstand die in 1974 een einde maakte aan het militaire regime. Daarom brachten burgemeester Dedecker en het Middelkerkse schepencollege traditionele ‘pasteis de nata’ naar de grote delegatie Portugese werklui op de casinowerf.

Onder leiding van TM Furnibo-Democo werkt dagelijks een grote ploeg Portugese bouwvakkers op de imposante werf van het casinoproject. “Die gasten zijn enorm belangrijk. Ze voeren minutieus voorbereid de instructies en werkplanning uit. Mede dankzij hen staan we nu al zo ver”, zeggen werfleiders Dré en Jelle in koor.

Lokale banketbakker

Voor de gelegenheid deelde burgemeester Dedecker, samen met enkele collega schepenen traditionele ‘pasteis de nata’ uit onder de Portugese werkmannen. De volledige ploeg eet in drie shiften. “Een beetje extra krachtvoer, maar vooral een smakelijke bedanking, want de werken gaan enorm goed vooruit. Het is trouwens de lokale banketbakker van de Veneziana, vlakbij de werf, die de bladerdeeggebakjes met vanillepudding maakte. Zo zie je maar hoe het casinoproject gedragen wordt. Zelfs door de lokale handelaars die in de buurt van de werf redelijk wat overlast kennen. Ik moet mezelf tegenhouden om er zelf geen te nemen”, grapt de burgemeester tenslotte.

Werken op schema

Ondertussen lopen de ruwbouwwerken helemaal op schema. “De toren schiet als een paddenstoel uit de grond. Het is alsof ze een verdieping in een week erbij zetten”, spreekt de burgemeester vol bewondering. “ Op zondag 7 mei doen we samen met Embuild en de aannemers mee met Open Wervendag. De ideale gelegenheid om deze imposante werf te komen bezoeken.” (PG)