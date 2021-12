Parkeerplaats en fietsstalling verplicht bij nieuwbouw in Bredene

De gemeente heeft een nieuwe verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen. “Daarin wordt vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen en fietsenstallingen minstens aangelegd moeten worden wanneer je een huis, kantoor of handelszaak bouwt, herbouwt of uitbreidt”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire (CD&V) uit.

De nieuwe reglementering moet ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen op privédomein aangelegd worden, zodat de parkeerdruk op het openbaar domein beheersbaar blijft. “Met deze verordening willen we ervoor zorgen dat de parkeerplaatsen ook effectief gerealiseerd worden. Vroeger betaalde de bouwheer vaak gewoon de taks en werd die vervolgens doorgerekend aan de kopers.”

Vrijstelling

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal van de nieuwe reglementering afgeweken kunnen worden. “Bijvoorbeeld wanneer een gebouw erfgoedwaarde heeft. Dan dient de gevel niet geschonden te worden om een garage te realiseren.”

Er komt een vrijstelling voor handelszaken kleiner dan 400 m². “Die zaken – handelspanden, restaurants, cafés, vrije beroepen… – moeten geen parkeerplaatsen aanleggen.”

Nieuw in de reglementering is dat in een aantal gevallen ook de aanleg van fietsenstallingen verplicht wordt.

“Bij meergezinswoningen worden minstens twee fietsenstallingen per wooneenheid of appartement verplicht, met een extra fietsenstalling per slaapkamer, vanaf de derde slaapkamer. Ook bij kantoorgebouwen moeten minstens twee fietsenstallingen per begonnen schijf van 50m² aangelegd worden. We willen hiermee Bredene profileren als fietsvriendelijke gemeente en het gebruik van duurzame en klimaatvriendelijke verplaatsingsmiddelen zoveel mogelijk stimuleren.”

(MM)