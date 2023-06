Oude schoolsite ‘De Ark’ in Koksijde krijgt nieuwe bestemming met duurzaam woonproject ‘Dune’

Zodra de leerlingen en het leraren- en directieteam van Vrije Basisschool De Ark in de Albert Bliecklaan in Koksijde-Bad hun intrek nemen in de gloednieuwe school in de Helvetiastraat, wordt op de oude schoolsite onmiddellijk gestart met de werken aan het nieuwe woonproject ‘Dune’.

Momenteel rondt de firma Alheembouw de bouwwerken van de nieuwe school af. Daarna start RAAK Invest start met de werken op oude schoolsite in de Albert Bliecklaan. De unieke samenwerking tussen tussen RAAK Invest, Alheembouw en vzw Patrimonium Onderwijs Decanale Werken Diksmuide-Veurne zorgt voor extra financiële slagkracht om de schoolinfrastructuur te vernieuwen en creëert extra kwalitatieve huisvesting in de regio.

Het nieuwbouwproject ‘Dune’ houdt in dat er 27 duurzame en luxueuze villa-appartementen worden gebouwd in de Albert Bliecklaan. Deze zullen perfect aansluiten bij de omliggende residentiële wijk.

27 villa-appartementen

Bij de start van het schooljaar, in september 2022, legden leerlingen van drie kleuterklasjes en zes lagere schoolklassen nog de symbolische eerste stenen van hun gloednieuwe school in de Helvetiastraat in Koksijde-Dorp. Zoals de werken vandaag vlotten, zullen de kinderen, leraars en schooldirectie dit najaar alle materiaal en administratie kunnen verhuizen naar hun nieuwe, veilige thuishaven. Wanneer enkele dagen later de schooldirecteur definitief de deur van de oude school achter zich dichttrekt, starten op de site de eerste werken voor het nieuwe woonproject ‘Dune’.

Er worden 27 villa-appartementen met twee of drie ruime slaapkamers, verdeeld over drie residenties, gebouwd. De oppervlakte van de appartementen varieert van 97 tot 130 vierkante meter. Alle woningen zijn voorzien van grote, brede leefterrassen van 23 tot 89 vierkante meter. Daarnaast voorziet projectontwikkelaar RAAK Invest een gemeenschappelijke kelder, met onder andere ruimte voor 22 parkeerboxen, 6 parkeerplaatsen en 27 bergingen. Voor bezoekers zijn bovengronds twee parkeerplaatsen en een aantal fietsparkeerplaatsen voorzien. Zo blijft de parkeerdruk in de buurt laag.

Groen karakter

Johan Heemeryck, bestuurder van projectontwikkelaar RAAK Invest licht toe: “Alle nodige vergunningen zijn in orde gebracht en de verkoop van de nieuwe villa-appartementen is inmiddels gestart. Die zullen qua uitzicht perfect passen in de bestaande residentiële wijk, op een steenworp van het strand. Bij de gelijkvloerse appartementen horen overigens ook privétuinen, waardoor ze het groene karakter van de buurt én de woonbeleving versterken.”

Het woonproject ‘Dune’ zal bestaan uit 27 villa-appartementen. © Myriam Van den Putte

De ervaren Roeselaarse projectontwikkelaar Steenoven zal de bouw en de verkoop van het woonproject coördineren. ‘Dune’ zal worden opgebouwd met duurzame materialen. Er worden ook zonnepanelen, warmtepompen en vloerverwarming voorzien, zodat alle villa-appartementen Bijna Energieneutraal (BEN) zijn (E30).

Kustgevoel

PVL Architecten uit Koksijde staan in voor het ontwerp. Zij bedachten onder meer een geschakelde structuur voor de terrassen van de villa-appartementen, die de privacy van elke bewoner garanderen. De grote glazen hoekramen versterken het ruimtegevoel en bieden een maximale lichtinval. De lichte kleur van de gevelsteen doet denken aan de kleur van duinen en zet het kustgevoel extra in de verf. Dat wordt doorgetrokken in de tuinen, met o.a. een glooiende duinenvegetatie. De naam ‘Dune’, uitgesproken op z’n West-Vlaams, is dan ook niet toevallig gekozen.

De villa-appartmenten krijgen een luxueuze afwerking. Daarmee mikt RAAK Invest vooral op inwoners van Koksijde én tweedeverblijvers die op zoek zijn naar luxueus wooncomfort en rust.

Nieuwe school

Tom Hallaert, directeur ontwikkeling van RAAK Invest, verduidelijkt: “‘De Ark’ was al enige tijd op zoek naar extra financiële middelen om de verouderde schoolinfrastructuur vlot en versneld herop te bouwen. Deze samenwerking zorgt dus voor een win-winsituatie. ‘De Ark’ kan straks op één site ten volle genieten van een moderne, nieuwe school met alle nodige en gewenste voorzieningen. Wij kunnen op de site die vrijkomt een nieuw residentieel project ontwikkelen, waarbij we voor extra kwalitatieve huisvesting voor de regio zorgen.”

De prijzen van de villa-appartementen van ‘Dune’ starten vanaf 499.000 euro (excl. kosten). De eerste werken aan het project zijn momenteel gepland in januari 2024 en zullen zo’n 2,5 jaar in beslag nemen. In de komende maanden worden de buurtbewoners tijdig verwittigd over de precieze start van de werken. Als alles goed gaat, nemen de eerste bewoners hun intrek in het najaar van 2026.

Meer info op: https://www.dune-koksijde.be