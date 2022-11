Op 25 november opent nieuwe ‘coworking space’ ink.

Op 25 november staat de opening gepland van ink, een nieuwe ‘coworking space’ in Kortrijk. ‘Ink.’ verwijst met een knipoog naar de buur van de coworking space: drukkerij Vandekerkhove aan de Oudenaardsesteenweg.

ink. coworking space en drukkerij Vandekerkhove worden gerund door Fabienne Vandekerkhove en Rubina Muhammad. “Je werkt in een gedeelde werkomgeving met gelijkgestemde ondernemers. In tegenstelling tot een typische kantooromgeving, zijn ‘coworkers’ meestal geen werknemers van hetzelfde bedrijf. Ze zijn een gemeenschap van zelfstandigen, freelancers, telewerkers of mensen die veel onderweg zijn en toch ergens in een uitgeruste en professionele kantooromgeving willen landen om te werken”, aldus Rubina.

“Coworking is meer dan enkel het delen een fysieke kantoorruimte met een bureautafel en -stoel. Je kan gebruik maken van het netwerk, de kennis en de kunde van de andere coworkers”, vult Fabienne aan.

Kostenefficiënt

De ruimte is kostenefficiënt: door de flexibele en aangepaste formules hoef je geen langdurige en dure huurcontracten aan te gaan.

“Je kan 1 of meerdere dagen komen werken in onze Open Space. We hebben er 10+ plaatsen waarvan enkele volledig uitgeruste workstations zijn met scherm, docking, toetsenbord, muis en laptopstandaard. Ideale klanten voor onze ink.pods zijn grafisch ontwerpers, diëtisten, loopbaancoaches of andere ondernemers die op een professionele manier klanten willen ontvangen en besprekingen houden.” Voor kleine bedrijven of enkele collega’s zijn er ink.boxen. Verder is er ook een vergaderzaal voor 15 man.