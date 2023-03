Oostkampse onderneming Global Estate Group mag Brugse stationsomgeving verder ontwikkelen

Deze week heeft Global Estate Group uit Oostkamp de laatste fase van het project ‘Nieuw Brugge’, de herontwikkeling van de Brugse stationsomgeving, overgekocht van de Limburgse Group GL.

Al sinds 2006 is Group GL bezig met de ontwikkeling van de stationsomgeving aan de linkerzijde van het stationsgebouw. In samenwerking met de Stad Brugge werd een masterplan voor de hele site opgemaakt. De eerste drie fases zijn intussen gerealiseerd en omvatten onder andere commerciële ruimtes aan het stationsplein, het Huis van de Bruggeling, twee hotels, kantoren, studentenkamers en appartementen.

Trots

“Als West-Vlaamse ontwikkelaar zijn we trots dat we dit voor Brugge strategische project mogen overnemen. Het is voor Global Estate Group een prachtige opportuniteit om in onze eigen regio een positieve impact te creëren”, zegt Kathleen Dewulf, CEO lobal Estate Group.

De laatste twee fases van het project, die ook reeds vergund zijn, hebben een ontwikkelingspotentieel van ca. 40.000 m². Deze week werd het project officieel overgedragen aan Global Estate Group, die nu samen met alle betrokken actoren aan de slag gaat om het project verder tot een goed einde te brengen.

Duurzaam

“Wij kijken uit naar de verdere ontwikkeling die Global Estate zal realiseren te Brugge. Zoals in al hun projecten verwachten we een vooruitstrevende en duurzame visie, wat een mooi verlengstuk zal worden van onze ontwikkeling aan het station”, aldus Ghislain Lenaers van Group GL.