Oostendse aannemer Soetaert voert funderingsmachine van 70 ton aan voor nieuw Brugs museum en expohal BRUSK

Nu een deel van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt in Brugge is afgebroken, kan de bouw van de nieuwe expohal BRUSK beginnen. Deze week heeft een team van de Oostendse aannemer Soetaert een funderingsmachine van 70 ton geleverd. Dat was geen makkelijke klus via de oude schoolpoort.

Het Oostendse bedrijf Soetaert, dat vorig jaar zijn eeuwfeest vierde en sedert 2015 deel uitmaakt van wereldspeler Jan De Nul Group, is een van de aannemers die mee mag de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK in Brugge realiseren. Deze week werd ‘s nachts – om het doorgaand verkeer niet teveel te storen – een funderingsmachine van 70 ton en ander zwaar materiaal aangeleverd op de werf. Een Herculische opdracht.

“Een uitzonderlijk nachttransport en precisiewerk om op de werf te geraken”, zegt Bruggeling en transportmanager Jan Vander Plaetse. Op 18 april zal de eerste paal van BRUSK met deze machine geboord worden door minister-president Jan Jambon.

Ambitieus

In het najaar van 2025 moet tussen Garenmarkt en Groeninge in Brugge het ambitieuze museum BRUSK verrijzen. Met BRUSK wil het bestuur de decennialange nood aan geschikte tentoonstellingsruimte voor oude en hedendaagse kunst lenigen. Tegelijk wordt er ook noodzakelijke ruimte gecreëerd voor het bewaren en onderzoeken van de rijke, Brugse kunstcollectie.

© Soetaert

Het ontwerp van deze nieuwe tentoonstellingshal is het resultaat van een design & build-wedstrijd. Uit tien teams van de internationale wedstrijd kwam het consortium Robbrecht & Daem en Salens Architecten als laureaat naar voren. De hoofdaannemer is CIT Blaton.

Plaatsgebrek

“De musea kampen als sinds de jaren 1990 met een chronisch plaatsgebrek telkens tijdelijke tentoonstellingen worden ingericht. Bij iedere tentoonstelling moet de vaste collectie verdwijnen en worden de ruimtes volledig leeggemaakt, met de bijhorende moeilijkheden van kwaliteitsvolle berging. De noodzaak voor een nieuwe tentoonstellingsruimte drong zich op”, zegt Franky Demon ter verantwoording van de verstrekte omgevingsvergunning.

© Soetaert

Met het project komt ca. 12.400m² bijkomende open ruimte beschikbaar voor de Bruggeling/Bezoeker die het museumpark vrij mag bewandelen. Samen met de site van het Groeningemuseum/BRUSK wordt een museumpark gerealiseerd van ca. 20.000m². Het park biedt de kans om te verpozen onder meer bij een open te leggen stukje Eekhoutrei. In de tentoonstellingshal is ook een brasserie gepland.

Scala grande

“De schaal van de nieuwe hal houdt het midden tussen de grote publieke iconen van de stad (Belfort, Onze-Lieve-Vrouwekerk) en de onmiddellijke omgeving. De vergezichten op deze iconische gebouwen hebben geleid tot de basisprincipes van het ontwerp”, aldus Demon.

Zo zal BRUSK er in 2025 uitzien. © Musea Brugge

“Er is de zogenaamde ‘scala grande’, een publieke passage tussen de grote en de kleine museumzaal die een doorzicht biedt naar het Belfort. Aan de zijde van het (nieuwe) park biedt een open verbindingspasserelle tussen de zalen de bezoekers een vergezicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk.”

Multifunctioneel

Het betalende circuit van het museum zal zich op de verdieping bevinden. Het gelijkvloers is volledig toegankelijk en multifunctioneel inzetbaar. Zowel de brasserie en het auditorium kunnen na sluitingsuur van het museum open blijven.

Het nieuwe ‘Musea Brugge Centre for Collection Research’ of de plek voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek krijgt ook een plaats op de site. Dit wordt onder gebracht in het bestaande schoolgebouw aan de Eekhoutpoort dat behouden blijft en gerestaureerd wordt.

“Op termijn wordt ook het Groeningemuseum gerestaureerd. Op deze manier zullen beide musea hun plaats vinden in één ruime museumtuin, vlot bereikbaar via de diverse toegangen”, besluit Franky Demon.

