Ook omwonenden tevreden dat er herontwikkeling komt van site Heilig Hartziekenhuis: “Deze buurt kan wat extra zuurstof gebruiken”

Coussée Bouw&Project en ION lanceerden hun masterplan voor de site van het vroegere Heilig Hartziekenhuis. De bewoners mochten een kijkje gaan nemen in de plannen. De meningen zijn uiteraard verdeeld, maar dat er dringend iets moet gebeuren met de leegstaande gebouwen, daarover is iedereen het eens.

In het kort nog even de plannen. Momenteel wordt er al 700 ton asbest verwijderd, maar in 2024 hoopt men te starten met de herontwikkeling. De zuidelijke vleugel van het ziekenhuis zou omgebouwd worden tot duurzaam appartementsgebouw, daarachter zouden drie aaneengesloten blokken komen van 5, 8 en 16 verdiepingen hoog. Zorggroep Heilig Hart wil er ook een woon-zorghotel met 120 studio’s realiseren. Er zouden ook commerciële nevenactiviteiten komen en aan de kant van de Westlaan een supermarkt. De ontwerpers benadrukken vooral ook de aanwezigheid van groen, slechts 28 procent van de oppervlakte zou bebouwd worden. Aan de kant van de Wilgenstraat komen 37 sociale woningen.

De site van het voormalige Heilig Hartziekenhuis heeft natuurlijk behoorlijk wat buren, dat kan ook niet anders, want de twee hectare die herontwikkeld zal worden, paalt aan de Meensesteenweg, Wilgenstraat, Westlaan en Rode-Kruisstraat. De omwonenden mochten op donderdag 2 februari in de VIVES-hogeschool een kijkje gaan nemen naar de plannen.

Wat zeggen de buren?

’t Friethuis tegenover het ziekenhuis in de Meensesteenweg wordt al zeven jaar gerund door Ringo Vandenheede en Cindy Van Parys. “We openden op de dag van de bomaanslagen in Brussel.” Zelf konden ze niet op het bewonersmoment aanwezig zijn. “Op dat tijdstip staan we in de frituur. Mocht de VIVES-hogeschool verhuizen, dan verliezen we natuurlijk wel heel wat klanten. Iedere middag draaien we hier een dubbele shift, het zijn goede klanten van ons.” Maar nieuwe bewoning voor de deur zou natuurlijk ook extra klanten kunnen opleveren. “Als er een deel van de gebouwen neergaat, zullen we misschien ook meer zon hebben op het terras voor onze deur. En sinds het ziekenhuis hier vertrokken is, is het wel veel makkelijker parkeren voor de klanten.”

Cindy Van Parys en dochter Sidmy Vandenheede (papa Ringo ontbreekt) van ‘t Friethuisje zien de veranderingen positief tegemoet. © Stefaan Beel

Het koppel vindt dat de buurt wel wat opwaardering verdient. “Bakker Nollet is hier verdwenen, het restaurant ook, er was hier vroeger een bankautomaat,… Wat extra zuurstof zal deze hoek van Roeselare geen slecht doen.”

“Het is opvallend hoe snel iets aan het verkrotten slaat”

Ook buur en apotheker Mieke Bouttelisier bevestigt dat het nu wat makkelijker parkeren is nu de ziekenhuisbezoekers niet meer in de straat staan. “Maar van het ziekenhuis had ik uiteraard ook veel klanten”, zegt ze. Mieke houdt ook de apotheek op de nieuwe site van AZ Delta in Rumbeke open. “Ik vind het vooral opvallend hoe snel iets aan het verkrotten slaat. De gebouwen staan nu zowat twee jaar leeg en je ziet het verval al.”

Mooie presentatie

Op het bewonersmoment was ook Luc Verhack aanwezig. De gepensioneerde leerkracht wiskunde aan het Klein Seminarie bouwde destijds zowat eigenhandig zijn woning op het einde van de Rode-Kruisstraat. “De mensen van Coussée hebben het infomoment goed georganiseerd en we kregen ook een maquette te zien. Zo kun je toch al beter inschatten wat er waar komt. Ik zag in een eerdere fase al plannen, maar schrok toch toen ik hoorde dat het hoogste flatgebouw nu 16 etages gaat tellen. Dat waren er in eerste instantie niet zoveel.”

“Flatgebouw van 16 etages. Dat wordt dan het hoogste in Roeselare!”

Het gebouw komt langs de kant van de Meensesteenweg, ongeveer ter hoogte van de Rijselstraat. “Het gebouw telt nog meer verdiepingen dan het kantoorgebouw dat ze nu aan het optrekken zijn op het Westwing Park. Dat vind ik wel echt hoog.” De Rode-Kruisstraat had in het verleden ook af te rekenen met wateroverlast. “Aanvankelijk zou men de Collievijverbeek open leggen, die plannen zijn blijkbaar opgeborgen. Men belooft wel twee hectare groen met onder meer 280 bomen, maar dat moet ik eerst nog allemaal zien.” Er komt aan de westelijke kant ook een grootwarenhuis. “Dat komt tot tegen de Rode-Kruisstraat, maar de op- en afrit zouden zich langs de Westlaan bevinden.”