Ondanks protestacties kent Mesen dan toch vergunning toe aan nieuw bouwproject in de Daalstraat: “Leggen wel heel wat voorwaarden op”

In de Daalstraat in Mesen komt er een nieuw woonproject. Na eerdere protestacties van de buurtbewoners heeft stad Mesen uiteindelijk het bouwproject vergund. Dat meldde burgemeester Sandy Evrard dinsdag op de gemeenteraad. “Maar we legden wel heel wat voorwaarden op”, klinkt het.

Op het einde van de Daalstraat in Mesen wil Catherine Pollet uit Moeskroen een bouwproject realiseren. De vrouw is eigenares van de weide en plande er een bouwproject met een gebouw uit vijf lagen, waarvan gelijkvloers en daarboven vier verdiepingen. Uiteindelijk spreekt de vergunning over één gelijkvloers en drie lagen. “Verder hebben we ook inspraak gekregen in de keuze van de materialen, komt er evenveel parking als voor een woonblok van vier lagen, moet er voldoende groen aangelegd worden, komt er een studie over de schaduwlijn en moet de evacuatieweg voldoen aan de eisen van de brandweer.”

De buurtbewoners tekenden twee keer protest aan, indien ze dat een derde keer doen dan moeten ze zich wenden tot de provinciale overheid. “Ik heb geluisterd naar alle partijen en probeerde een compromis te bekomen”, besluit de Mesense burgemeester.