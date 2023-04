Omwonenden willen geen bijkomend industrieterrein Spijkerland in Deerlijk: “Tal van onjuistheden in startnota”

De mogelijke inplanting van een bijkomend industrieterrein tussen de gewestweg N36 in Harelbeke, de Harelbekestraat, en Vrijputstraat en de Achterstraat stuit op groot protest bij de bewoners. “De inplanting is voorzien in agrarisch gebied, dicht bij een woonzone en heeft een overstromingsgevoelig karakter”, luidt het onder meer in de bezwaren.

Spijkerland, Esser en Nijverheidslaan zijn de drie zones in Deerlijk die voor de provincie West-Vlaanderen in aanmerking komen voor het ontwikkelen van extra bedrijfsruimte. Net als het project Nijverheidslaan in de Molenhoek krijgt de zone Spijkerland (goed voor een oppervlakte van 11,6 hectare) de volle lading van de omwonenden. Ze kwamen al bijeen tijdens een informatievergadering en dienden een bezwaarschrift in dat door ruim 400 personen werd ondertekend.

“De voorgestelde zone is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied”, stellen de actievoerders in het bezwaarschrift. “De woonzone in de Harelbekestraat wordt opgenomen in de zone voor het bedrijventerrein waardoor de bestaanszekerheid van de huidige woningen in het gedrang komt. Dat is totaal onaanvaardbaar. Als dat toch zou gebeuren, zal voor alle eigenaars planschade moeten betaald worden. Direct in de buurt is er een woonzone van 250 woningen. De inherente hinder en gezondheidsrisico’s door de geplande activiteiten zijn niet compatibel met de woonstandaard van de aansluitende woonzones in de ‘bebouwde kom’ van Deerlijk.”

Moeilijke ontsluiting

“Het rendement van de gekozen zone wordt heel sterk verminderd door de bufferzones die moeten aangelegd worden. Dat is in strijd met de doelstelling ‘zuinig ruimtegebruik’, vermeld in de startnota. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kiest voor het behoud van een groene corridor voor vogeltrek en voor passage van minder mobiele soorten van de Leie naar de Gavers en omgekeerd over Spijkerland. Deze zone heeft als drassig gebied een belangrijke waarde voor de trek.”

“In het geplande bedrijventerrein bevindt zich ook een biologisch waardevol gebied. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit voor de leefomgeving zou vernietigd worden. Voor de aanpalende boerderij Vanwijnsberghe zal er landbouwgrond en/of grasland verloren gaan, wat dan weer een groot waardeverlies zou betekenen. De ontsluiting is ook een groot probleem. De Harelbekestraat is nu al een drukke verbindingsstraat. Nog meer belasten met zwaar en ander bijkomend verkeer is vragen om moeilijkheden, gevaarlijke situaties en ongevallen.”

“De zone is gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Dit zou men nog eens extra gaan verharden. Echt onverantwoord. We missen in de hele nota eveneens de zoektocht naar brownfields. Zijn er echt geen zones die kunnen gereactiveerd worden en een nieuwe invulling kunnen krijgen? De startnota vermeldt bovendien tal van onjuistheden. We vragen ons af of dit wel terdege is voorbereid.”

“We kunnen nog een waslijst aan negatieve gevolgen opsommen: verhoging van de gezondheidsrisico’s door de overwegend westelijk georiënteerde wind die de verhoogde emissies van schadelijke stoffen over de woonwijken zal sturen, de geluidshinder, de toename van de verkeershinder en sluipverkeer in de Achterstraat en de Vrijputstraat… Er zijn meer dan voldoende argumenten om het DeelRUP Spijkerland niet te selecteren als potentiële locatie voor een toekomstig bedrijventerrein.”