Officiële opening van pas gerenoveerde Loodswezengebouw in Nieuwpoort

Na 4 jaar verbouwingen aan het prachtig gelegen Loodswezengebouw kon de VZW Men (Maritiem Erfgoed Nieuwpoort) eindelijk het gebouw officieel openen in bijzijn van burgemeester Geert Vanden Broucke en de directeur-generaal van MDK Mevrouw Nathalie Balcaen.

Het oude gebouw van het Loodswezen in Nieuwpoort-Bad werd omgebouwd tot bar/restaurant en rooftop bar en zal worden uitgebaat door Cardinal uit Brugge. Eveneens is er een museumruimte die vrij toegankelijk is voor het publiek.

Drie West-Vlaamse ondernemers kregen vier jaar geleden de concessie van Maritieme Dienstverlening Kust (MDK) voor de uitbating van het loodswezengebouw op de Zeedijk in Nieuwpoort. Maar pas nu is de afgewerkte horecazaak volledig open op deze mooie locatie aan de monding van de IJzer. Het verhuizen van de antenne voor de communicatie met de schepen bleek het moeilijkst te zijn.

Sinds 1902

Het Loodswezen staat er sinds 1902. Na beide Wereldoorlogen moest het telkens herbouwd worden. Het huidige gebouw dateert van 1958. Collin Lagrou, opgegroeid in Nieuwpoort en uitbater van Immo Eurimas, wou dit typerende gebouw niet zien verdwijnen. Met de West-Vlaamse ondernemers Jef De Kinder en Peter Sobry vond hij twee partners. De drie ondernemers verkregen in 2018 de concessie die loopt tot 2045.

Binnenin hangen foto’s van Stephan Vileyn die je doorheen de geschiedenis van het Loodswezen loodsen. Deze historisch belangrijke afbeeldingen komen uit de privécollectie van ondermeer Walter Lelièvre, stadsarchivaris in Nieuwpoort.

Het zonneterras en de takeaway bar op het gelijkvloers zijn al een tijdje open. Onlangs is ook het restaurant LDSWZ op de eerste verdieping geopend en als laatste opent dit weekend de rooftop bar en terras. Het Brugse cateringbedrijf Cardinal staat in voor de uitbating van het horecagedeelte.

Momenteel is het Loodswezen op maandag en dinsdag gesloten maar in juli en augustus kan je er elke dag terecht. Info: www.loodswezennieuwpoort.be

