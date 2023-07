NV Artes mag nieuw politiegebouw zone Polder bouwen: “Start hopelijk eind dit jaar”

Er zit vooruitgang in het dossier van het nieuwe centrale politiegebouw voor zone Polder, gevestigd in Diksmuide. Het politiecollege duidde nu aannemer NV Artes uit Brugge aan om het gebouw neer te zetten. “We hopen dat de werken nog voor het einde van dit jaar kunnen worden gestart”, zegt burgemeester-voorzitter Lies Laridon.

Nadat er al jaren sprake was van een nieuw centraal en modern politiegebouw voor politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Koekelare/Houthulst) zit de realisatie nu echt wel in een stroomversnelling. Zoals geweten komt het nieuwe gebouw er op de hoek van de Woumenweg met de Pluimstraat in Diksmuide, waar het vroegere financiëngebouw stond. Dat werd intussen volledig gesloopt waardoor het terrein bouwklaar is.

Daarna werd een verplicht archeologisch onderzoek gehouden, maar dat leverde geen bijzonderheden op. Een volgende stap was het selecteren van een aannemer om het nieuwe politiekantoor te bouwen. Die is er met NV Artes uit Brugge nu ook gevonden, waardoor het project steeds concreter wordt.

Start eind dit jaar

“De politieraad keurde op 8 februari van dit jaar unaniem het bestek goed, waarna een prijsvraag voor de opdracht startte”, meldt politiezone Polder. “Nadien kon het politiecollege eindelijk een aannemer aanduiden, uit de vier kandidaten die intekenden voor de opdracht. De keuze van het college viel na grondig onderzoek van de inschrijvingen en het respecteren van de noodzakelijke ‘stand still’-periode op de NV Artes uit Brugge, een bedrijf dat bovendien ervaring heeft met het bouwen van politiekantoren. In het centraal commissariaat zullen straks alle diensten van de politiezone, nu nog verspreid over zes locaties, worden ondergebracht. Uitzondering vormen de wijkkantoren van Kortemark, Houthulst en Koekelare.”

“We hopen dat de werken nog voor het einde van dit jaar kunnen worden gestart, zodat onze politie snel in dit broodnodig nieuw gebouw kan intrekken”, zegt burgemeester-voorzitter Lies Laridon. Als alles naar wenst verloopt kan de politie in het voorjaar 2025 verhuizen naar haar nieuwe stek. De politiezone trekt voor het project een bedrag van 9.070.890 euro uit. (JH)