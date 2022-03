Nog geen handgeklap voor groot immoproject in schaduw van IJzertoren: “Kaaskerkestraat is Nieuwpoort-Bad niet”

Het plan om op de hoek van de IJzerdijk en de Kaaskerkestraat in Diksmuide 113 appartementen te bouwen stoot op protest van de buurt. De ontwikkelaar streeft naar een uniek wonen met zicht op de IJzertoren, maar zo begrijpen de omwonenden het niet. “We willen geen hoogbouw in de polders en zeker niet in onze straat”, klinkt het namens een buurtcomité. Wat zijn nu de plannen en zal je de IJzertoren nog zien?

Gino Weyne van Condius en Lieven Decat van Decat Energy Technics plannen een nieuwe woonbuurt op de site waar vroeger onder meer het secretariaat van de IJzertoren was. Het immoproject strekt zich uit tot aan de uitweg van het Atheneum in de Kaaskerkestraat.

113 appartementen

“Verspreid over tien woonblokken zullen we in fasen 113 appartementen bouwen waar volgens onze berekening ruim 350 bewoners hun intrek kunnen nemen”, stelt Gino Weyne voor. “In één bouwlaag ondergronds richten we 116 parkeerplaatsen in. Tot slot is er een ruime fietsenstalling voorzien. Naast wonen zien we op het gelijkvloers ruimte voor een paar handelszaken en een restaurant. Tot slot kronkelen door de nieuwe woonbuurt fiets- en wandelpaden zodat de Kaaskerkestraat op een veilige manier verbonden is met de IJzerdijk.”

Het is jammer dat er met de buurt geen overleg is geweest over het masterplan

Tijdens het openbare onderzoek, dat net is afgerond, zijn drie aparte bezwaarschriften ingediend alsook één collectieve ondertekend door mensen van 23 verschillende adressen. Die collectieve is een initiatief van een buurtcomité dat liever anoniem wil reageren. “Er is met die site veel meer mogelijk dan een betonnen muur van enkele honderden meters. Het is jammer dat er met de buurt geen overleg is geweest over dat masterplan maar het schepencollege keurde het in juni 2020 wel goed op voorwaarde dat de hoogste toren maar acht bouwlagen zou tellen.”

Cultureel erfgoed

“De mensen die het bezwaar hebben ondertekend willen geen hoogbouw en verwijzen naar het gemeentelijk structuurplan waarin onder meer staat dat een verdere verlinting van de Kaaskerkestraat niet gewenst is. Onze straat is Nieuwpoort-Bad niet. De IJzertoren, het monument waarvoor Diksmuide bekend staat, zal niet meer zichtbaar zijn als die woonblokken er straks staan. Brasserie ’t Fort en de Smidse moeten als cultureel erfgoed bewaard worden. De ontwikkelaars zijn bovendien nog geen eigenaar van de volledige site. We vragen een nieuw plan waarin we wel inspraak krijgen.”

De directeur van de IJzertoren, Peter Mouton, is het project wel genegen: “Het is ontworpen met respect voor de IJzertoren.” © OYO

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) bekijkt het met argusogen. “Ik ben niet euforisch maar eerder kritisch. Ik maakte het nog nooit mee dat een ontwikkelaar een plan indient voor een site die nog niet volledig is verworven. Ik stel me ook vragen bij de impact op de IJzertoren. We moeten voorzichtig zijn met de invulling van een site die historische belangrijk is. Het project gaat nu voor advies naar de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening en daarna buigen wij er ons met het schepencollege over.”

Het woonproject is ontworpen met respect voor de IJzertoren

De directeur van de IJzertoren, Peter Mouton, is het project wel genegen. “We zaten mee aan de onderhandelingstafel en ook Onroerend Erfgoed was een partner”, reageert hij. “Het woonproject is ontworpen met respect voor de IJzertoren. Vanuit alle hoeken zal het monument voor minimum de helft zichtbaar zijn. We staan dus open voor die vernieuwing.”

“Opwaardering”

Gino Weyne tot slot ziet het project als een opwaardering van de site bij de IJzertoren. “Door de schaarste van de bouwgrond moeten we esthetisch verdichten. Het terrein is zo goed als volledig verworven. De appartementen hebben allemaal zicht op de IJzertoren en het open landschap. Wat er nu op die plaats staat heeft geen meerwaarde.” (GUS)