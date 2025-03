Nog dit jaar krijgt Ardooie een afgewerkte Prinsenhofsite

De werken aan de site in de Prinsendreef in Ardooie vorderen en de ruwbouw van de gebouwen is zowat klaar. We konden een kijkje nemen op de werf waar de elektriciteitswerken bezig zijn. Zoals de planning er nu uitziet zullen de verenigingen die een stek krijgen er nog dit jaar hun intrek kunnen nemen.

Het hoekgebouw is voor de jongeren van de Komeet die nu in het Paradijs zitten, samen met de Fietsbieb. Het kinderdagverblijf zal over de grootste ruimte beschikken en ook over de groene ruimte. De muziekschool zal hier volop kunnen repeteren. Lisa Marie Vanhee en haar Arko dorpstheater kijken al uit naar de verhuis van de Broederschool naar hun nieuwe locatie.

In de broederschool blijft dan nog enkel het Rode Kruis over. Hun toekomst is nog onduidelijk. Daar blijven is een optie. Als hulpdienst een plaats krijgen aan de te bouwen brandweerkazerne is ook al overwogen.