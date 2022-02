Nog altijd verwarring rond nieuwe zendmast bij Blekkerbad in Koksijde

De plannen voor de nieuwe zendmast bij het sportpark in Koksijde-Dorp zorgen opnieuw voor discussie en verwarring. Nadat Proximus in 2019 een eerdere vergunningsaanvraag had ingetrokken voor een volle pyloon van 40m hoog plus een antenne tot 45,75m is er opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Volgens Proximus is de mast broodnodig om in Koksijde-Dorp voldoende dekking en capaciteit van het draadloze netwerk en 4G te garanderen en te optimaliseren, in de eerste plaats als service voor de inwoners maar ook voor heel wat applicaties die werken met simkaarten, zoals liften. Een topprioriteit is ook dat de hulpdiensten, met name brandweer en ambulancedienst, bereikbaar blijven.

De huidige mast op het brandweerarsenaal moet verdwijnen. Dit is aangetoond door een stabiliteitsstudie van het gebouw, en zonder mast komt de werking van de hulpdiensten in gevaar. De mast wordt bovendien meervoudig gebruikt: door drie operatoren (Proximus, Telenet en Orange) en ook voor het Astridsysteem van de veiligheidsdiensten (antenne op de mast).

Beste bedekking

Bouwheer Proximus heeft in Koksijde-Dorp diverse plaatsen en mogelijke locaties voor een nieuwe zendmast onderzocht. Ook de militaire basis, maar de hoogte die vereist is voor de mast om functioneel te zijn, laat dit niet toe door het vliegverkeer. De basis ligt ook niet centraal genoeg om de beoogde bedekking te garanderen. Ook bij de kerktoren in Koksijde-Dorp bleek geen optie.

De huidige locatie van de Astridmast, naast de sporthal, werd evenmin gekozen omdat dit het toekomstige masterplan van Koksijde-Dorp hindert. Uiteindelijk werd gekozen voor de locatie bij het Hoge Blekkerbad, aan de achterzijde richting voetbalveld. De infrastructuur bevindt zich helemaal centraal in het doelgebied en garandeert een optimale bedekking én in functie van 4G. De plaats waar de mast komt, wordt gedefinieerd als Houtsaegerlaan 19a, maar de mast komt niet in de Houtsaegerlaan.

Onderaan de mast wordt een groen scherm voorzien, zodat alle voorzieningen in het straatbeeld mooi worden weggestopt. Net als de Astridmast bij de sporthal gaat het over een vakwerkconstructie. Ook de hoogte blijft ongeveer gelijk. Deze mast vervangt dan meteen twee masten: die op het dak van het brandweerarsenaal en de Astridmast naast de sporthal.

Impact op bewoners

Volgens Sander Loones (N-VA) zou de geplande zendmast een impact hebben op de bestaande bewoners, maar zou hij ook de toekomstige plannen voor de site doorkruisen. Daarom roept hij op om bezwaar aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningenbetwisting, wat nog kan tot 21 februari.

Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert: “Het is much ado about nothing. De bestaande mast wordt slechts een beetje verschoven. Het is belangrijk dat hier zo snel mogelijk werk van wordt gemaakt, zodat de mensen van Koksijde-Dorp optimaal bereikbaar blijven, zowel telefonisch als via het internet.”

(MVO)