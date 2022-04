Nieuwe verkavelingen godsgeschenk voor De Ginste

Op de vorige gemeenteraad werd groen licht gegeven voor de aanleg van voetpaden en een berm ter hoogte van de nieuwe verkavelingen langs de Molstenstraat. Op het eerste gezicht een banaal gebeuren, maar voor het gehucht De Ginste een godsgeschenk. Drie nieuwe verkavelingen zorgen straks voor een serieuze injectie met jonge gezinnen.

“Het was inderdaad al een tijdje geleden dat er nog gebouwd werd op De Ginste, die al te kampen heeft met een verouderde bevolking”, aldus burgemeester Luc Derudder. “Daar komt nu verandering in door de realisatie van drie nieuwe verkavelingen. Op de eerste verkaveling, die de naam Goed Ter Molst kreeg, zijn de wegenwerken al voltooid en is de bouw van 15 nieuwe woning aan de gang. Het gaat om één vrijstaande woning en 14 woningen met half open bebouwing. Nog in de Molstenstraat ter hoogte van woning 41 wordt straks werk gemaakt van een tweede verkaveling die we voorlopig Verkaveling Lauwers noemen, omdat die gerealiseerd wordt op de grond van vroegere woning van Robert Lauwers. Op dit bouwperceel zijn 7 loten voorzien, goed voor drie woningen met open bebouwing en 4 met halfopen bebouwing. Deze verkaveling is gelegen op de hoek Molstenstraat-Vijf Eikenstraat en wordt gerealiseerd door bouwwerken Tytgat uit Deinze. De derde verkaveling die we voorlopig Verkaveling Vandaele noemen is gelegen in de Molstenstraat, ter hoogte van de ingang naar de woning van tuinaannemer Vermandele. Het gaat hier op 3 percelen voor een open bebouwing en 8 voor een halfopen bebouwing, wat het totaal op 11 nieuwe woningen brengt. Hier zullen de bouwactiviteiten wellicht starten na de verlofperiode.”

Leerlingenaantal

Door de inplanting van deze drie nieuwe verkavelingen komen er op De Ginste in één klap 33 nieuwe woningen bij, op amper 200 meter van de schoolgebouwen, wat volgens de burgemeester een zegen is voor de nieuwe en jonge gezinnen die er straks hun intrek nemen. “De verkavelingen zijn zonder meer een zegen voor de Ginsteschool die hiermee hun leerlingenaantal op peil kunnen houden.” Volgens de burgemeester zal het naar de toekomst toe door de opmaak van het nieuwe RUP en nieuwe bouwcode alsmaar moeilijker worden om bouwprojecten op te starten op De Ginste. (CLY)