Nieuwe verkaveling stuit op protest van buurtbewoners

Op de hoek van de Middenstraat en de Sint-Tillostraat wordt een nieuwe verkaveling voorzien van 23 loten voor alleenstaande en gekoppelde bebouwing. Buurtbewoners dienden al enkele bezwaren in omtrent wateroverlast, parkeerdruk en bijkomend verkeer. De gemeente hield rekening met de opmerkingen over de parkeerproblemen en voorziet een oplossing.

“Vanuit de buurt werden er enkele bezwaren ingediend die voornamelijk gingen over bijkomend verkeer, parkeerproblemen en mogelijke wateroverlast. We hielden rekening met de opmerkingen en voorzien in de eerste instantie een verbreding van de Middenstraat en de Sint- Tillostraat. De Jacob van Maerlantstraat wordt dan weer verlengd om 10 van de 23 loten te ontsluiten maar blijft een doodlopende straat. Voor de bewoners van de Stevenistenwijk zal dit een handige verbinding zijn”, aldus de gemeente Hooglede/Gits.

Parkeerdruk

“De verkeersafwikkeling gebeurt in verschillende richtingen en het aantal bijkomende bewegingen is relatief beperkt. De plannen werden wel aangepast na de opmerkingen over parkeergelegenheid. In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan zijn nu in het nieuwe stukje Jacob van Maerlantstraat drie afgebakende openbare parkeerplaatsen voorzien. Per private kavel zijn er twee à drie stallingsmogelijkheden op het eigen terrein.”

Wateroverlast

“Langs de Middenstraat en de Sint-Tillostraat voorziet men open grachten met schotbalken om het hemelwater maximaal ter plaatse op te vangen en het rioleringsstelsel zo weinig mogelijk te belasten. De rioolbeheerder Fluvius en de provinciale dienst waterlopen hebben een gunstig advies uitgebracht over het dossier. De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de aanpassing van de wegenis waarna het college van burgemeester en schepenen een beslissing kan nemen over de gehele verkavelingsaanvraag.”

(EVG)