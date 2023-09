Nieuwe vergunningsaanvraag voor project ‘Avenue Rouge’ op Callewier-site in Heule

Lukt het projectontwikkelaar Belipro deze keer wel om een vergunning te bemachtigen voor het woonproject ‘Avenue Rouge’ op de Callewier-site in Heule? In juni trok de ontwikkelaar zelf nog de eerste aanvraag in. Een sluimerend buurtprotest en heel wat bezwaarschriften waren daar niet vreemd aan. Nu diende het een nieuwe opgesplitste vergunningaanvraag in bij Stad Kortrijk. De aanvraag die nu voorligt omvat slechts twee van de in totaal zes appartementenblokken die het wil neerpoten. Pas als die vergund raken kijkt Belipro weer naar de vier laatste ‘woontorens’.

Projectontwikkelaar Belipro had plannen om 37 appartementen en vier handelszaken, verspreid over zes appartementsblokken, neer te poten op de Callewier-site in Heule en het atelier van modeontwerpster Moniek Gheysens. De Callewier-site is al jaren een van de stadskankers in Heule. Na jaren van onduidelijkheid kocht ontwikkelaar Belipro in 2020 de gebouwen van Callewier, Moniek Gheysen en Spes Nostra Heule en zette er in november 2021 de sloophamer in. Eind maart van dit jaar presenteerde het trots de plannen voor het woonproject, ‘Avenue Rouge’, met 37 appartementen en vier handelszaken, verspreid over zes appartementsblokken. Alle blokken kregen de naam van een bekende Heulenaar, bijvoorbeeld modeontwerpster Moniek Gheysens en fotografe Andrea Decock.

Bezwaar

Heel wat buurtbewoners waren niet gediend met de plannen en dienden bij een eerste aanvraag al meteen bezwaar in. Belipro nam de vlucht vooruit en trok op eigen houtje de vergunningaanvraag in – om vervolgens meteen naar de tekentafel te trekken en een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen. Die aanvraag ligt sinds deze maand bij Stad Kortrijk. Het stadsbestuur heeft tot 18 november om een beslissing te vellen.

De eerste fase, die nu dus voorligt, omvat slechts twee appartementenblokken. Die appartementsblokken moeten er komen op de locatie waar de Callewier-winkel vroeger was. De tweede fase, met vier blokken en de meeste bezwaren, wordt pas later ingediend. Het gaat dan over de wooneenheden op de grond van Moniek Gheysen en de fietsenstalling van Spes Nostra Heule. “Het geeft ons zo meer de tijd om te kijken hoe we tegemoet kunnen komen aan de buurt”, legt Thibault Dochy van Belipro uit. “Het constructieve overleg met de instanties van de stad Kortrijk geeft ons het vertrouwen op een goede afloop van fase één”, vervolgt hij.

2027

Op het eerste infomoment sprak Belipro nog de ambitie uit om deze zomer al te starten met de voorbereidende werken en de eerste twee blokken in 2024 op te leveren. Die timing lijkt niet meer haalbaar. In principe kunnen de werken aan fase 1 wel al starten volgend jaar. Een concrete nieuwe timing wil de ontwikkelaar nog niet kwijt, al blijft het er wel van overtuigd dat ‘Avenue Rouge’ in 2027 zal herrijzen in Heule.