Nieuwe vergunningsaanvraag voor Leiebrug, start werken voorzien voor eerste helft 2024

Eén bezwaar, een handvol reacties, nog twee onteigeningen te gaan. De aanloop naar bouw van een nieuwe brug over de Leie in de Rijselstraat in Menen verloopt allesbehalve vlekkeloos. De Vlaamse Waterweg dient binnenkort een nieuwe vergunningsaanvraag in en hoopt om in de eerste helft van volgend jaar te kunnen starten met de eigenlijke werken.

Mooiste glimlach, helmpje op en een hoop puin in de achtergrond. Eind 2020 werd trots geposeerd toen de eerste panden tegen de vlakte gingen in het kader van de Leiewerken in Menen, die de passage van containerschepen met drie lagen mogelijk moet maken. Eindelijk iets zichtbaars op het terrein.

In juli het jaar nadien weer heel wat bombarie toen de plannen uit de doeken werden gedaan. Zo zou het eruit zien. Een elegante brug die twee levendige Leieboorden verbindt. Wat groen, een ontmoetingsplein. De sloop ging onverminderd voort en de vrijgekomen ruimtes werden ingevuld. Een grasperk, een speelplein in het zand, zelfs een mountainbikeparcours. En toen werd het stil.

Tot nu. De Vlaamse Waterweg die instaat voor de werken en de bouw van de brug kende heel wat tegenslagen. Nog altijd moeten twee van de 130 panden worden onteigend – die dossiers lopen nog. De sloop van de rest van de bebouwing volgt met de start van de werken aan de brug zelf.

Uitbreiding mobiliteitsonderzoek

Een nieuwe vergunning voor de eigenlijke werken – die zo’n 30 miljoen euro kosten – wordt binnenkort ingediend. Een nieuwe, want er werd al een vergunning ingediend. “In het kader van dat openbaar onderzoek van vorige zomer kwamen een handvol reacties en één bezwaar”, zegt woordvoerster van de Vlaamse Waterweg Liliane Stinissen. “Die hebben we grondig bestudeerd. We breidden nu het bestaande mobiliteitsonderzoek uit met onder meer bijkomende tellingen.”

Dat zorgt voor een langere doorlooptijd in het vergunningstraject, maar binnenkort volgt dus een nieuw openbaar onderzoek waarop de Menenaars zullen kunnen reageren. “De ontwerpplannen blijven ongewijzigd. Wel wordt de aanvraag meer onderbouwd met info op de reacties op het vorige openbaar onderzoek.”

Start voorjaar 2024

Bedoeling is om in de eerste helft 2024 van start te gaan met de werken. De werken zullen ongeveer vier jaar duren. “Dat lijkt lang, maar dit heeft te maken met een complexe fasering die nodig is om alle verkeersstromen steeds mogelijk te maken. We bouwen ook een brug, alle kades worden vernieuwd én er wordt heel wat nieuw openbaar domein aangelegd.”

Intussen zijn de voorbereidende werken wel al bezig. In de Rijselstraat geldt momenteel eenrichtingsverkeer omdat Fluvius bezig is met het verplaatsen van de nutsleidingen. De eerste fase bestaat onder meer uit boringen en duurt nog een tweetal weken. Vanaf 17 april volgt een tweede fase waar de nieuwe leidingen verder worden aangelegd. Die duurt zo’n vier weken.

Wat de voetgangers- en fietsersbrug betreft loopt alles volgens schema. De paalfunderingen zijn geboord, de damplanken zijn ingebracht. Nu volgt de plaatsing van de landhoofden. De stalen onderdelen zullen volgend jaar geplaatst worden. “Zodra de brug is gebouwd en de oevers, de groene omgeving en het jaagpad zijn aangelegd, zal de brug volgens plan in 2024 in gebruik genomen worden. Voor de werken aan de centrumbrug, zodat de fietsers en voetgangers de Leie op een veilige en comfortabele manier kunnen blijven kruisen”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) toe.

(Joerie Dewagenaere)