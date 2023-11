Nieuwe omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject Pommé: “Geen hoogbouw meer”

Het college van burgemeester en schepenen kende een omgevingsvergunning toe voor het nieuwbouwproject op de site Pommé op de hoek van de Diksmuidestraat en de Hogeschuurstraat in Staden. In het verleden werden al vergunningen toegekend, maar die werden door de projectontwikkelaar ingetrokken na protest van de buurt. Nu werd een nieuw project ingediend waarin niet langer sprake is van hoogbouw, maar van “grondgebonden woningen”.

Het Roeselaarse Kern Development stelde in 2018 de eerste plannen voor een nieuwbouwproject op de site Pommé voor. Vijf jaar later is dat project nog steeds niet gerealiseerd en staat de statige witte villa van wijlen ondernemer Charles Pommé er nog altijd. De plannen werden in de loop der jaren ook duchtig gewijzigd.

Assistentiewoningen

Aanvankelijk zouden op de site twee appartementsblokken opgetrokken worden. Het ene blok zou onderdak bieden aan 30 woningen, terwijl in het andere blok 30 assistentiewoningen voor senioren zouden komen. De blokken zouden op hun hoogste punt uit vier bouwlagen bestaan en aan de kant van de Hogeschuurstraat aflopen tot twee verdiepingen. De projectontwikkelaar plande in een latere fase ook de bouw van een derde appartementsblok met 40 woongelegenheden. Het college van burgemeester en schepenen kende toen een eerste maal een omgevingsvergunning toe voor het project.

Een aantal buurtbewoners tekende evenwel beroep aan waardoor de ontwikkelaar zijn plannen introk. Kern Development maakte een nieuw ontwerp op voor de bouw van 29 assistentiewoningen, 40 appartementen en een algemene ontmoetingsruimte verdeeld over 4 kleinere woonblokken. Ook dat werd door het college van burgemeester en schepenen vergund. Ontwikkelaar Kern Development deed evenwel in november 2020 opnieuw afstand van de verkregen omgevingsvergunning. Dat gebeurde op basis van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. Die stelde toen dat de densiteit van het project te hoog was voor de site. Concreet betekende dit dat er minder appartementen zouden moeten komen.

Markant gebouw

Daarnaast zag de provinciale omgevingsambtenaar ook een probleem met de inplanting van de twee blokken. Verder zou de term ‘markant gebouw’ die in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ter Eike’ staat volgens de omgevingsambtenaar voor een juridische belemmering kunnen zorgen om de villa te slopen. De Open VLD-meerderheid loste dit tijdens de gemeenteraad van januari vorig jaar op door de term ‘markant gebouw’ te laten schrappen.

Oppositiepartij CD&V kantte zich tegen het schrappen van de term. De partij sprak toen bij monde van toenmalig gemeenteraadslid Hans Mommerency van een ‘markante situatie’ omdat de meerderheid ‘à la tête du client’ zou werken en voor één project een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigde waarvan de baten alleen bij de privé terecht komen. WESTAON en N-VA, de twee overige oppositiepartijen, keurden de schrapping wel goed.

Ondertussen stelde Kern Development zijn plannen opnieuw bij en kende het college van burgemeester en schepenen opnieuw een omgevingsvergunning toe voor de nieuwe plannen.

39 woningen

“Van hoogbouw is geen sprake meer”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). “Er komen alleen nog grondgebonden woningen. Aan de kant van de Hogeschuurstraat zal er ruimte zijn voor villabouw onder de vorm van twee woningen. Dieper in het perceel komen er 23 woningen, terwijl er aan de kant van de Diksmuidestraat twee blokken van telkens zeven woningen komen. Er is ook voorzien in private parkeergelegenheid op de site.”

“De projectontwikkelaar heeft daarbij gezocht naar oplossingen om de directe omgeving tegemoet te kunnen komen. Het vorige ontwerp hield nog hoogbouw in, terwijl er nu geen directe inkijk meer zou zijn in de woningen van buren. De site is ook niet meer specifiek bedoeld voor senioren. Het wordt een private verkaveling”, aldus de burgemeester.

Er kan tegen de voorlopige vergunning nog beroep aangetekend worden tot 24 november.