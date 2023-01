Nieuwe fase in dossier Klaverstraat Koolskamp

Het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar die zich ontfermt over de opbouw van het project Klaverstraat in Koolskamp kondigen een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van het dossier. Zaterdag wordt aan de buurt en aan de geïnteresseerden een ontwerp van groenaanleg voorgesteld.

Deze groenzone wordt momenteel uitgetekend door het Buro Bossaert. Zaterdagvoormiddag 28 januari tussen 10.00 uur en 11.00 uur stelt de ontwerper de krijtlijnen voor. Wie aanwezig is op de site kan nog feedback geven en ideeën inbrengen rond de concrete invulling van het ontwerp.

Het dossier wordt gerealiseerd in samenwerking met Leader. Op de website van de gemeente wordt het dossier nader toegelicht onder de rubriek projecten.