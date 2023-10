Nieuwbouwproject Thuiswest in schilderswijk voorgesteld

Woonmaatschappij Thuiswest plant een groot project in de schilderswijk. 34 oude Mandelwoningen worden er in het voorjaar van 2024 gesloopt en maken plaats voor twee appartementsgebouwen met telkens 15 woonentiteiten en 14 huurwoningen.

Eind de jaren 70 bouwde woonmaatschappij De Mandel enkele tientallen woningen in de schilderswijk. “Verschillende woningen in de Permekelaan, Emiel Jacqueslaan en Rubenslaan zijn erg verouderd”, zegt Sarah Vanhamme van Thuiswest, de nieuwe woonmaatschappij waarvan het voormalige De Mandel nu deel uitmaakt. In het voorjaar van 2024 gaan 34 woningen tegen de vlakte. “Voor de bewoners is een oplossing gevonden. Zij worden gehuisvest in een nieuw project of in bestaande woningen vlakbij. Wie wil, kan over enkele jaren terugkomen naar de schilderswijk.”

Extra groen

Op de plaats van de gesloopte woningen komt een groot nieuwbouwproject. “Langs de Emiel Jacqueslaan willen we twee appartementsblokken met telkens vijftien woonentiteiten bouwen. In de Permekelaan voorzien we twaalf nieuwe huurwoningen, langs de Rubenslaan zouden we dan weer twee grote huurwoningen bouwen”, aldus Vanhamme. In de plannen die woensdag zijn voorgesteld aan de omwonenden is extra groen opgenomen.

Schepen van Wonen en Huisvesting Sherley Beernaert (STERK): “Als gemeente mochten we mee kiezen, en we hebben gekozen voor dit project, met een groot groenverhaal. De huidige bomen blijven behouden, zodat de inkijk naar bestaande woningen minimaal is.”

Thuiswest hoopt te kunnen bouwen in 2025. “Maar de vergunningen moeten nog aangevraagd worden. En daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij omwonenden mogelijke bezorgdheden kunnen uiten.”

Onder andere bewoner Martino Corneillie woonde het infomoment bij. “Wij wonen in de Permekelaan, vlak bij de plek waar er nieuwe woningen komen. We zijn tevreden dat we geïnformeerd worden. De woningen zijn erg oud, we begrijpen dus dat er iets nieuws komt.” (BF)