Nieuwbouwproject met twaalf flats, veertien woningen en ondergrondse garage moet voor meerwaarde zorgen aan buurt rond Sint-Jozefskerk in Wervik

Aan de overkant van de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat in Wervik komt een nieuwbouwproject. Belfra Vermogensbeheer-Duverger Frankie investeert er in. Aan de straatzijde zullen twaalf flats gebouwd worden en op het binnenplein komen veertien woningen met een tuin en gemeenschappelijk groen. Er is ook een ondergrondse garage voor wagens en fietsen voorzien.

Het schepencollege heeft de omgevingsvergunning afgeleverd. De voormalige winkel van Christian Villez is al jarenlang gesloten en wordt afgebroken. Net als de werkplaats naast het vervallen handelspand. Achteraan zijn er heel veel bouwvallige garages en die worden ook allemaal gesloopt.

Het nieuwbouwproject naast het parochiaal centrum ’t Portaal wordt alvast een meerwaarde voor de buurt. (EDB)