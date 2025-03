Nieuwbouwproject L’Eglize kroont zich met meiboom in Anzegem: “Mix van wooncomfort, ontmoeten en ondernemen”

Maes Concept Immo en ontwikkelaar IRIST plaatsten in aanwezigheid van de burgemeester, projectpartners en toekomstige bewoners, de traditionele meiboom op de bovenste verdieping van L’Eglize. “Dit hoogste punt symboliseert de groei en vernieuwing van Anzegem”, aldus burgemeester Pauline Van Marcke (Samenéén).

Rino Maes (57) van Maes Concept Immo en IRIST wil met L’Eglize niet alleen mooie appartementen en handelspanden realiseren, maar ook een nieuw hoofdstuk aansnijden voor Anzegem. “Onze jarenlange betrokkenheid bij de gemeente helpt ons om projecten op te leveren die perfect passen bij de noden van deze groeiende gemeenschap”, stelt Maes. De traditionele meiboomviering betekent ook de overgang naar de volgende fase van afwerking en inrichting. “Hierbij wil ik uitdrukkelijk architect Eddy Dewaele en alle andere partners en betrokkenen danken voor de vruchtbare samenwerking”, aldus Maes.

Vertrouwde naam in Anzegem

Projectontwikkelaar IRIST en vastgoedmakelaar Maes Concept Immo zijn inmiddels geen onbekende spelers meer in Anzegem. Met eerdere succesvolle projecten zoals De Kruisweg, Ter Hemsrode, An’zicht en Volta, is dit het vijfde project dat de skyline van het centrum mee vorm geeft. “Hiermee dragen we actief bij aan een nieuw gezicht voor Anzegem met duurzame en kwalitatieve oplossingen voor zowel bewoners als de buurt”, vervolgt Maes. Het woonproject telt 21 stijlvolle appartementen, drie handelspanden en een brasserie. Toekomstgerichte faciliteiten zoals een ondergrondse parking met laadpalen, fietsenstalling en een gemeenschappelijke tuin verhogen het wooncomfort. “L’Eglize creëert een dynamische gemeenschap waarin wonen, ondernemen en ontspanning samenkomen,” zegt Maes.

Nieuwbouwproject L’Eglise ligt op een steenworp van de Sint-Jan Baptistkerk, ook een pareltje in wording. © gf

Gelegen in het hart van Anzegem, combineert het wooncomplex een strategische locatie met de rust en charme van de streek. Daarnaast wil het project een impuls geven aan de lokale economie door drie handelspanden en een brasserie te voorzien op het gelijkvloers. “De bouwwerken verlopen volgens schema”, geeft zaakvoerder Maes nog mee. “De eerste bewoners zullen midden 2025 hun intrek nemen. Ook de burgemeester klinkt lovend. “Het bereiken van het hoogste punt markeert niet alleen een technische prestatie, maar ook de verdere opbouw van Anzegem als een moderne, toekomstgerichte gemeente”, oppert ze.

Oproep aan ondernemers

Maes Concept Immo lanceert een oproep aan ondernemers die deel willen uitmaken van dit ambitieuze project. Vooral een brasserie en andere buurtgerichte handelszaken zijn welkom om de sociale dynamiek en levendigheid van de omgeving te versterken. Geïnteresseerde ondernemers worden uitgenodigd om contact op te nemen.