Nieuwbouw Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie wint internationale award

De nieuwbouw voor de Kinder- en Jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie in Kortrijk won de ‘Highly Commended Award’ in de categorie ‘Mental Health’ op het European Healthcare Design congres in Londen.

De nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie in Kortrijk trok sinds de opening in november 2022 de aandacht van deskundigen en professionals uit de hele wereld. Het gebouw van De Korbeel en De Patio werd daarom ook terecht genomineerd voor de European Healthcare Design Awards.

De nieuwbouw werd ontworpen door VK architects+engineers, part of Sweco en is volledig geïntegreerd in de stad. Met kleinschalige en huiselijke wooneenheden, elk met een eigen patiotuin die is afgestemd op de leeftijdsgroep, biedt het gebouw zorg aan voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. De speelstraat is de centrale verbindende ruimte, die genezing en herstel bevordert met zijn brede vide die natuurlijk licht introduceert.

Open Geestdagen

Het European Healthcare Design Congres erkent uitmuntende prestaties op het gebied van ontwerp en innovatie in de gezondheidszorg. Groep Zorg H. Familie en VK achitects+engineers, part of Sweco zijn dan ook bijzonder trots op de ‘Highly Commended Award’ in de categorie ‘Mental Health’ die ze in ontvangst mochten nemen. De uitreiking vond plaats in het Royal Collega of Physicians in Londen. Op 8 oktober kan wie wil kennis maken met het aanbod geestelijke gezondheidszorg van Groep Zorg H. Familie tijdens de Open Geestdagen in het gebouw van De Korbeel & De Patio.

Uit het verslag van de jury

“De kinder- en psychiatriediensten van H. Familie trokken wereldwijd de aandacht van experten en professionelen. De Zorgroep is gekend en bekend voor zijn progressieve benadering van mentale gezondheid voor kinderen en adolescenten. Het design toont aan dat er op een innovatieve manier een connectie is met het universum van de bewoners. Het project is prominent aanwezig en maakt bewust integraal deel uit van de stad.”

© Klaas Verdru

Uit de literatuur

In tegenstelling tot vroeger, toen de kinderpsychiatrie uit het zicht werd gehouden, is het nieuwe gebouw volledig geïntegreerd in het stadsbeeld van Kortrijk. Het is een positieve bijdrage aan gemeenschap, omgeving en milieu. “Voor een optimale integratie van het project in de lokale omgeving en het stadsleven werd de locatie van het nieuwe gebouw gekozen in nauw overleg met de stad Kortrijk. Met de nieuwe gebouwen van De Korbeel en De Patio is er nu veel meer groene ruimte dan vroeger, toen de Sint-Jozefschool er nog stond. Het Groeningepark is groter, en er is nu een openbare doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Langemeersstraat. Dankzij de uitstekende architectuur gaat het psychiatrische ziekenhuis mooi op in het straatbeeld en het parklandschap”, zei schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens eerder.

“Het ontwerpteam van VK kwam met een concept van verbonden woningen met binnentuin: drie rijwoningen aan de Langemeersstraat, met tussenliggende tuinen en een stadsmuur, en twee dieper gelegen huizen in het park, elk met een omsloten tuin. Een centrale straat verbindt de vijf woningen en vormt zo een zorgstraat voor de zorgverlener en een speelstraat voor de jeugd. Het opzet was kleinschalige zorg bieden aan kwetsbare jongeren in een grotere zorgcontext, ingebed in een nog grotere stedelijke omgeving. De speelstraat verbindt alle afdelingen fysiek met elkaar. Zo kunnen de zorgverleners snel ingrijpen in crisissituaties”, aldus Bert Scheirlynck, senior architect bij VK architects+engineers. “De gebouwen met verschillende hoogtes en de muren rondom de binnentuinen maken het geheel levendig. De tuinen fleuren de doorgang op en benadrukken het groene karakter van het project binnen het stadsbeeld. Het is een structuur op maat van de gebruiker, maar met een knipoog naar de omgeving.”