Nieuwbouw Klaverstraat Koolskamp in nieuwe fase

Het gebouw wordt opgetrokken waar ooit de gemeenteschool stond en daar nadert de ruwbouw zijn voltooiing. Volgens het gemeentebestuur zit men daarmee perfect op schema. Daardoor zouden de gebruikers het gebouw in gebruik kunnen nemen in de zomer van volgend jaar. Nu volgen de omgevingswerken en de afwerking van de lokalen.

De gebruikers die er verwacht worden zijn de harmonie Sint-Cecilia die momenteel in de Lichterveldsestraat muziek maakt, het buurthuis Sint Maarten waar ze nu pendelen naar het oude gemeentehuis van Ardooie, de judoclub die de tijdelijke doja in het Zonneke heeft, de muziekschool en de gemeentelijke kinderopvang die gedepanneerd worden in de Horizon. (JM)