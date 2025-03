Nieuw Curando-project vraagt hoogtechnologische ingrepen van bouwfirma Vandenbussche: gepland zorgdorp steunt op 300 palen

Nu het geplande zorgdorp van Curando steeds meer vorm krijgt in hartje Ruiselede, spraken we met projectleider Jonas Landuyt en zijn medewerkers om meer zicht te krijgen op de omvang en de aard van de werken. Die zijn ronduit indrukwekkend. Alleen al om de bouwput mogelijk te maken, werden meer dan duizend vrachtwagens grond weggevoerd. “Omdat de ondergrond te veel klei en leem bevatte, hebben we zo’n 300 palen tot 12 meter diep moeten boren waarop het hele gebouw rust”, aldus Landuyt.

Een innovatief gebouw neerpoten op een oppervlakte van 60 are – in het hart van een dorp als Ruiselede – is een klus van formaat. Alleen al voor de kelderverdieping moesten maar liefst 315 meter betonnen wanden geplaatst en gegoten worden. De vloerplaat van de kelder is 42 are groot en 35 cm dik. “Maar eerst moesten we voor de warmtepomp 92 geothermische boringen verrichten tot 150 meter diep”, aldus projectleider Landuyt, die geassisteerd werd door werfleider Nicky Deforce, werftoezichter Chris Janssens en projectingenieur Fien Feys. “Zo kunnen we de bodemtemperatuur gebruiken voor centrale verwarming, passieve koeling en sanitair warm water”, vertelt Landuyt. “Vandaar dat de werf aanvankelijk weinig leek op te schieten, omdat we maar twee boringen per dag konden uitvoeren. Daarop volgde het gelijkvloers waarin de sporthal, de grootkeuken, een cafetaria-bistro, een buurtwinkel, een kapsalon, een auditorium en een kine-ruimte moeten komen. Het gelijkvloers is over zijn volledige breedte vijf meter hoog. Dat is een enorme constructie. De volgende verdiepingen zijn een stuk minder hoog en zullen veel sneller af raken.”

Projectleider Jonas Landuyt (tweede van rechts) met medewerkers Feys, Janssens en Deforce: werken aan een enorme constructie. (foto GGM)

Huzarenstukje

Zeer a-typisch voor dit genre projecten, is dat het zorgdorp zal beschikken over een hellend dak. “Wij hebben erg veel ervaring in de zorgsector en normaal wordt daar vaak met een plat dak gewerkt”, aldus Landuyt. “Maar om het dorpse karakter van Ruiselede te respecteren en het feit dat het zorgdorp volledig omgeven is door hellende daken, is ook voor dit project voor zo’n dak gekozen. Dat vraagt natuurlijk extra timmerwerk, een onderdak en dakpannen.” Een van de moeilijkste bouwkundige huzarenstukjes is het plaatsen van vier enorme stalen spanten van liefst 25 meter lang en zo’n 4,5 m hoog op het dak van de sporthal. “Dat is absoluut precisiewerk”, aldus werfleider Nicky Deforce. “Die spanten moeten tot op de millimeter precies gemonteerd worden.”

De totale betonnen vloerplaat van de kelder is 42 are groot

Enorme daktuin

Een opvallende blikvanger binnen het project wordt een enorme daktuin met een serregebouw, ongetwijfeld een van de latere hot spots binnen het zorgdorp. Er wordt gezorgd voor voldoende groen. Zelfs de stalen steunbalken worden groen gelakt. Het hoofdgebouw moet klaar zijn tegen het najaar van 2026. “Ik mik op 1 november, maar met deadlines moet je altijd voorzichtig zijn”, waarschuwt Landuyt. Daarna mogen een deel van de bewoners verhuizen en begint bouwfirma Vandenbussche aan het tweede gebouw: woongelegenheden voor 45 bewoners, verdeeld over zes kleinschalige leefgroepen en specifiek ontworpen voor personen met dementie. Hier staan veiligheid en structuur centraal. “Dat zal zeker nog eens anderhalf jaar in beslag nemen”, aldus Landuyt. Beide gebouwen zijn echter met een ondergrondse tunnel met elkaar verbonden. Zeker tijdens de werken zal die tunnel zijn dienst bewijzen.” De totale vloeroppervlakte op plan bedraagt 12.000 m2. Dat is maar liefst 120 are.