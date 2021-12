Nieuw casino Middelkerke gaat op 23 december 2023 open

De nutsmaatschappijen zijn volop aan de slag in de omgeving van de casinosite op de Middelkerkse zeedijk. Er worden nieuwe sleuven gegraven en daarin worden de afwatering en de andere nutsvoorzieningen verlegd om ruimte te maken voor de nakende aanleg van de bouwput en de ondergrondse parkeergarage. In de parkeergarage wordt trouwens een extra verdieping voorzien. Ondertussen is ook de procedure voor de goedkeuring van de omgevingswerken bijna afgerond en binnenkort krijgt bouwheer Nautilus een uitvoerbare vergunning toegestuurd.

Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) komt de eerste spadesteek er op 10 januari 2022. De werfzone zal tegen dan worden ingericht en ook de werken van de nutsmaatschappijen zullen afgerond zijn. “De aannemer heeft 644 kalenderdagen om klaar te zijn met de bouw van het nieuwe casino. De officiële opening is voorzien op 23 december 2023”, zegt de burgemeester.

Hij meldde ook dat er nog drie kandidaten zijn voor het binnenhalen van de hotelconcessie in het nieuwe casino: NV Belcasinos, BV Flow Hospitality Group en NV La Réserve. Het bedrijf dat de concessie binnenhaalt, engageert zich meteen ook om gedurende dertig jaar een hotel te exploiteren met minstens zestig kamers. “De exploitatie moet ook voldoen aan de hoogste kwalificatienormen voor een erkend toeristisch logies, want een prachtig gebouw op een toplocatie vereist ook een tophotel.”

Het gemeentebestuur en het Vlaams Gewest hebben ook een overeenkomst over de uitbreiding van het opstalrecht bereikt. De gemeente betaalt het Vlaams Gewest vijftig jaar lang een jaarlijkse opstalvergoeding van 126.040 euro.

Dankzij het uitgebreide opstalrecht mag Middelkerke nu ook de zeedijk om en rond de casinozone vernieuwen.

(PBM)