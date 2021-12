Nieuw beurs- en congresgebouw in Brugge officieel geopend

Op het Beursplein in Brugge is het nieuwe Beurs Meeting & Congres Centrum (BMCC) deze morgen officieel geopend. Het complex bevat een beurshal van 4480 m², een ruim auditorium met tribune en acht vergaderzalen.

Het moest een groots feest worden waarbij ook omwonenden welkom waren; de opening van het Beurs Meeting & Congres Centrum. Maar daar beslisten de coronacijfers anders over. Toch wilden het Brugse stadsbestuur en de projectverantwoordelijken niet langer wachten om het complex wel al aan de pers en lokale mandatarissen voor te stellen. Coronaproof, dus met mondmasker en op vertoon van het CST ticket. En het mag gezegd: het eindresultaat oogt bijzonder fraai. Vooral de ruimtelijkheid en de rijke lichtinval springen daarbij in het oog.

De Bron

Wie het gebouw langs de hoofdingang via de Zwijnstraat benadert wordt direct geconfronteerd met het bronzen kunstwerk ‘De Bron’ van Philip Aguire. Het kunstwerk van 4,5 meter hoog en met een diameter van 1,80 meter wordt zo een mooie eyecatcher op het plein.

Rondom het nieuwe gebouw werd overigens ook de bestrating volledig vernieuwd en kwam er nieuw op maat gemaakt straatmeubilair van de Belgische ontwerpster Lucile Soufflet. Eens binnen in de ruime beurshal, waarvan de glazen wanden kunnen open gezet worden waardoor er een plein ontstaat, dook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog eens in de geschiedenis van het project.

“Iedereen zal zich de oude ‘beurshalle’ nog herinneren, het gebouw dat opgetrokken werd in 1968 en jarenlang een belangrijke rol speelde in het evenementengebeuren. Maar al in de jaren 1990 was het gebouw sterk verouderd en eigenlijk versleten”, aldus De fauw.

De bunker

“Het was toenmalige schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V) die al in januari 2001 in het Brugsch Handelsblad liet optekenen dat zo snel mogelijk ‘de bunker’ op het Beursplein zou moeten afgebroken worden en vervangen door een nieuw eigentijds regionaal beursgebouw.”

Het was het begin van een grote en jarenlang durende zoektocht maar op 9 november 2015 nam het College van Burgemeester en Schepenen dan toch de beslissing die uiteindelijk zou resulteren in de opening van het BMCC. “Het grootste nieuws was toen eigenlijk dat de beurshal zou gecombineerd worden met congresfaciliteiten én dat Stad Brugge zelf als bouwheer en later ook als uitbater zou gaan optreden”, zei De fauw, die ook niet naliet zijn voorganger Renaat Landuyt (Vooruit) te bedanken voor zijn inspanningen in dit dossier.

Perfecte timing

“In 2019 werd de vergunningsprocedure doorlopen en de werkzaamheden gingen van start in augustus 2019. Ik herinner me nog goed dat in 2017 in het collegedossier werd vooropgesteld dat alles klaar zou zijn tegen eind 2021 en die timing hebben we perfect gehaald. Wat de architecten, het bouwteam en de mensen van de betrokken stadsdiensten hier hebben gerealiseerd is dan ook een huzarenstukje.”

Boven de inkomhal met achterliggende beurshal bevindt zich een ruim auditorium met inklapbare tribune die plaats biedt aan 500 personen. Daar nog eens boven bevinden zich 8 vergaderzalen met veel natuurlijk lichtinval die indien gewenst heringedeeld kunnen worden tot 12 kleinere zalen.

Op niveau 4 bevindt zich dan de cateringruimte voor etentjes en recepties. Daarbij hoort ook een terras met spectaculaire zichten op de historische binnenstad. Bij het complex hoort ook nog een ondergrondse fietsenstalling voor 200 fietsen en een ondergrondse parking voor 124 personenwagens; bestemd voor omwonenden en leveranciers van het BMCC.

Een van de eerste bekende, grote evenementen die in het BMCC zullen plaatsvinden is het Brugs Bierfestival op zaterdag 9 en zondag 10 april.

(PDV)