“Niemand meer dan 4 miljoen?”: oud flatgebouw in Knokke-Heist gaat onder de hamer tijdens ouderwetse openbare verkoop

In Knokke-Heist haalde de notaris vrijdagmiddag zijn hamer nog eens van onder het stof voor de openbare verkoop van een oud appartementsgebouw uit 1965 in het centrum van Knokke. De fysieke openbare verkoop lokte vooral nieuwsgierigen, maar ook enkele potentiële kopers. Wij gingen een kijkje nemen.

De zaal stroomt zachtjesaan vol vrijdagmiddag. De klok toont 14 uur en notaris Anthony Wittesaele maakt alles klaar om de openbare verkoop te starten. De inzet? Een volledig appartementsgebouw met bouwjaar 1965 dat z’n beste tijd heeft gehad. Het bestaat momenteel uit acht appartementen en vier garages op een perceel van 318m². En dat op een toplocatie langs de Elizabetlaan en op een boogscheut van de Lippenslaan, het Casino en het strand.

Uitzonderlijke kans

De notaris koos in dit geval bewust voor een fysieke openbare verkoop, geeft hij op voorhand aan. “De voorbije jaren werd het steeds meer een uitzondering dat openbare verkopen op de ‘ouderwetse’ manier gebeurden”, zegt notaris Anthony Wittesaele. “Sinds corona is dat helemaal het geval en vinden ze quasi enkel nog online plaats. Maar omdat dit toch geen alledaagse verkoop is, opteerden we om het op de klassieke manier mét hamer te doen. Een volledig appartementsgebouw dat onder de hamer gaat in Knokke-Heist is zeker een uitzonderlijke kans.”

Ogenblikken later leest de notaris de verkoopvoorwaarden voor. Dat gaat van technische details over het gebouw tot de duiding dat de verkoop tijdens één fysieke zitting moet afgesloten zijn. Er wordt ook gevraagd niet met té kleine bedragen een bod te verhogen. Na enkele minuten volgt het moment waarop de aanwezigen wachtten. De openbare verkoop zelf. De instelprijs van het gebouw? 3 miljoen euro.

Ondanks de tientallen aanwezigen wordt duidelijk dat slechts een zeer select aantal mensen in de zaal effectief koopplannen had. Logisch, gelet op de vele miljoenen die moeten neergeteld worden. Een eerste bod komt van twee relatief jonge mannen: 3.250.000 euro. Achteraan de zaal brengt een dame meteen een fiks hoger bod uit: 3.600.000 euro. Het wordt even stil in de zaal, maar notaris Wittesaele hoeft zijn hamer nog niet af te stoffen. Al snel volgt een tegenbod van 3.650.000 euro uit dezelfde hoek van het startbod.

Investering

Bedragen om van te duizelen voor de gemiddelde mens, maar het pand moet – zo wordt ons toegefluisterd – vooral als een investering gezien worden. Lees: de koper kan er heel wat richtingen mee uit en – zo wordt eveneens gefluisterd – de verkoop van een volledig appartementsgebouw in Knokke-Heist is echt niet alledaags.

De biedingsronde gaat dus verder. 3.800.000 euro, weerklinkt uit de mond van de dame achteraan de zaal. Het antwoord van vooraan de zaal blijft niet lang uit: 3.850.000 euro. De notaris klopt een eerste maal af, maar al snel weerklinkt een tegenbod van achteraan: 3.900.000 euro.

Even lijkt het erop dat het hoogste bod bekend is. De notaris haalt de hamer boven en klopt een eerste maal af. “En ik klop nu een tweede maal op 3,9 miljoen”, spreekt Wittesaele de zaal toe. “Tweemaal geklopt. Is er niemand die meer wil bieden? Ik herhaal: voor een volledig gebouw in Knokke-Heist.”

Niemand meer dan 4 miljoen?

Zijn woorden blijken te werken, want vooraan hebben ze na overleg een nieuw bod klaar: 3.950.000 euro. Daarop volgt opnieuw een stilte en start de notaris met afkloppen. “Wie biedt 4 miljoen of meer? Het is nú dat je het moet doen”, klinkt het. “Ik ga mijn klopslagen herbeginnen. Wie doet er nog iets bij? Wie rondt het bedrag af?”

Een hoger bod kwam er uiteindelijk niet, waarna de openbare verkoop werd geschorst voor overleg tussen de eigenaar van het gebouw, de notaris en de hoogste bieders. Na 5 minuten kwamen ze de zaal terug binnengewandeld. “Het bod is verhoogd naar 4 miljoen. Daardoor kan de verkoop plaatsvinden”, hervatte notaris Wittesaele de openbare verkoop. “Het was de minimumprijs voor de verkopers.”

Uiteindelijk bleek niemand in de zaal nog een hoger bod in petto te hebben. “Niemand meer dan 4 miljoen? Eenmaal. Andermaal. Verkocht. Proficiat!” En de aanwezigen in de zaal? Zij genoten van de sfeer tijdens de ouderwetse verkoop. (MM)