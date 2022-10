Na lange procedureslag is eerste steen residentie Sint-Amandus een feit: “Centrum is in volle vernieuwing”

Na een aanslepende procedure kon eindelijk de symbolische eerste steen gelegd worden van de nieuwe residentie Sint-Amandus. Het is het eerste van drie projecten die het centrum een nieuw elan moeten geven.

Het appartementsgebouw komt pal in het centrum van Zwevegem, op de hoek van de vernieuwde Kortrijkstraat en Harelbeekstraat en ligt vlak tegenover de Sint-Amandkerk, wat meteen ook de naamkeuze van de residentie verklaart. Het project zelf omvat 23 appartementen, 2 handelsruimtes of kantoren en een ondergronds garagecomplex. Ook komt er een mooie gemeenschappelijke zuidgerichte binnentuin.

Het project kwam er na een lange procedureslag. Sommige buren zagen het appartement liever niet komen. “In oktober 2015 werd met de eigenaars van de grond een overeenkomst bereikt. Toen volgde er inderdaad een aanslepende procedure. Daarin werden wij steeds ondersteund door de gemeente Zwevegem en werd uiteindelijk door de ‘raad van vergunningsbetwisting’ de bouwvergunning in oktober 2018 definitief bekrachtigd”, vertelt Lieven Thiers van projectgroep Thiers.

In oktober 2021 werden door de firma Govaere de werken opgestart. Begin vorige maand werd het ondergronds garagecomplex afgewerkt, zodat men op de vloerplaat de symbolische eerstesteenlegging kon laten plaatsvinden. Deze taak werd door burgemeester Doutreluingne uitgevoerd.

Zwevegem is één van de aantrekkelijkste gemeenten van Vlaanderen

Vernieuwing

Volgens de plannen zou de ruwbouw winddicht moeten zijn tegen maart 2023, de oplevering van de appartementen is voorzien tegen het najaar 2023.

Burgemeester Doutreluingne (LB) toonde zich tevreden met het bouwproject.

“Het centrum van onze gemeente is in volle vernieuwing. Hier wordt het eerste van drie belangrijke projecten opgestart die ons centrum een kwalitatieve facelift zullen bezorgen.”

Daarmee doelde hij enerzijds op het andere grote bouwproject waar vroeger de Sebas was en op het geplande bouwproject waar vroeger feestzaal De Zwaan huisde. Dit laatste is ook verwikkeld in een lange procedureslag en de architecten moesten de bouwplannen al geregeld aanpassen, lees verkleinen. Volgens de burgemeester is iedereen er het over eens dat wonen zich vooral in de kernen moet concentreren. “Slim verdichten is een zoektocht naar de optimale combinatie van hoger bouwen, een kleinere voetafdruk en meer kwalitatief groen. De open ruimte in het buitengebied moet gevrijwaard worden.”

Kritiek

Daarmee diende hij de mensen die kritiek hebben op de plannen voor nog een ander bouwproject, de woontoren van acht verdiepingen in de omgeving van het gemeentepark, van antwoord.

“Zwevegem is één van de aantrekkelijkste gemeenten van Vlaanderen en staat in de top 10. Daarom zullen we in de toekomst grote projecten zoals deze in de overlegfase onderwerpen aan het deskundig oog van de regionale kwaliteitskamer opgericht in de schoot van Leiedal”, aldus nog de burgemeester. (GJZ)