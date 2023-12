“Na 110 jaar eindelijk grondige renovatie”: kasteel Wolvenhof in de steigers

Het kasteel Wolvenhof in Izegem staat in de steigers. Group Monument werd door de provincie West-Vlaanderen aangesteld om de restauratiewerken aan de buitenkant uit te voeren. Het kasteel is eigendom van de stad Izegem, maar werd in 2010 in erfpacht aan de provincie gegeven.

Nadat in 2016 het kasteel Wallemote op hetzelfde provinciedomein na restauratiewerken opnieuw in gebruik genomen werd, was het jaren wachten tot er ook aan het zusterkasteel Wolvenhof grondige restauratiewerken zouden starten. Sinds 2010 werden wel een aantal instandhoudingswerken uitgevoerd.

Het restauratieproject, waarvoor ook Vlaamse subsidies verkregen werden, omvat de vernieuwing van het volledige dak en van de gevels zullen de elementen in natuursteen grondig hersteld of vervangen worden. Er is ook ernstige verweringsschade aan de balustrades. Het buitenschrijnwerk is op de meeste plaatsen wel te herstellen. Er wordt ook dubbel glas voorzien in het gebouw.

In een latere fase wordt ook het interieur aangepakt, maar deze werken zijn gekoppeld aan de nieuwe invulling van het kasteel.

Beschermd

“Het kasteel, gebouwd in 1913 werd als monument beschermd in 2001 en krijgt na 110 jaar eindelijk een grondige renovatie”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA), die als provincieraadslid jarenlang bij de deputatie aandrong om het kasteel te restaureren.

“Zowel het kasteel Wolvenhof als het kasteel Wallemote hebben een rijk verleden dat verbonden is met de stad en speelden ook een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen werden de kastelen bezet door de Duitse troepen. Wolvenhof werd gebruikt als gevangenis voor krijgsgevangenen en Wallemote kreeg de bijnaam ‘luizenkasteel’, doordat het als badinrichting voor de ontluizingsdienst diende. Beide kastelen liepen tijdens de oorlogsjaren trouwens ook grote schade op.”

De restauratiewerken zullen vermoedelijk voltooid zijn in het najaar van 2025.