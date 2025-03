N-VA zorgt voor eerste hoogspanning in coalitie door initiatief rond bouwproject Petit Rouge

N-VA Blankenberge-Uitkerke zal net zoals in 2024 inwoners ondersteunen die een bezwaarschrift willen indienen naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor het bouwproject op de site van Petit Rouge. De partij organiseert daarvoor 2 zitdagen. “Dit is een reactie op de bezorgdheid over de impact van de hoogbouw op onze zeedijk”, klinkt het bij de partij die nochtans deel uitmaakt van de bestuurscoalitie. Team Blankenberge, CD&VPlus en Vooruit reageren gemengd.

Tijdens de vorige legislatuur heeft N-VA vanop de oppositiebanken duidelijk gemaakt dat ze ernstige bedenkingen hadden bij het ontwerp van projectontwikkelaars ION en POC Real Estate. In februari 2024 organiseerden ze infomomenten waarbij ze de Blankenbergenaars hielpen om hun bezwaren correct in te vullen. Het was ook één van de speerpunten in hun verkiezingsprogramma. “De Petit Rouge verdient een nieuw leven maar met het nodige respect voor de bezwaren van omwonenden, horeca en stranduitbaters in de nabije omgeving. De opgelijste elementen uit de vele bezwaarschriften worden best onderzocht en gerespecteerd”, klonk het.

Sinds januari is N-VA één van de 4 partijen in de meerderheid maar dat houdt hen niet tegen om nu dus gelijkaardige infomomenten te organiseren tegen het ontwerp waarbij de woontoren ondertussen 72,5 in plaats van 100 meter hoog zou zijn.

Bezorgdheid

“Dit initiatief is een reactie op de bezorgdheid over de impact van de hoogbouw op de zeedijk. Tijdens de zitdagen kunnen bewoners rekenen op persoonlijk advies en krijgen zij hulp bij het opstellen van hun bezwaarschriften. We vinden het belangrijk om de stem van de inwoners te horen en hen de nodige middelen te bieden om hun bezorgdheden te uiten. Deze momenten vinden plaats op donderdag 20 maart (van 15 tot 19 uur) en zaterdag 22 maart (van 14 tot 18 uur) in het Malecot Boutique Hotel. Zowel schriftelijke als digitale bezwaarschriften kunnen worden ingediend.”

En wat denken de coalitiepartners hiervan? “De bevoegde schepen Sandy Buysschaert (CD&VPlus) spant zich hard in om tot een consensus te komen in dit dossier. Het is geen geheim dat er bij de ene partij wat meer draagvlak is dan bij de andere. Maar het is toch een moeilijke houding die N-VA aanneemt om zich als deel van de meerderheid toch als oppositiepartij te positioneren”, zegt burgemeester Björn Prasse (Team Blankenberge). “Al zullen ze wel zeggen dat ze consequent zijn in het standpunt dat ze eerder innamen. Maar toch lijken ze met twee verschillende stemmen te spreken. Ik vind het jammer dat men openlijk begint te schieten op het werk dat door collega’s in het schepencollege geleverd wordt. Vanuit mijn partij zou ik dat steeds afraden.”

Opmerkingen

Schepen Patrick Demeulenaere (Vooruit): “Ik heb daar enigszins begrip voor omdat ze bij N-VA nog steeds gekant zijn tegen dat project. Maar het is wel een eigenaardig signaal. We hadden het liever niet gehad. Als ze vinden dat ze dat moeten doen naar hun entourage toe, dan kunnen we daar moeilijk iets op tegen hebben.”

“Dat is een partijpolitiek initiatief. Ik heb daar persoonlijk niet echt een probleem mee. Ik begrijp dat ze een bepaalde houding aannemen als ze een standpunt hebben”, zegt hij. “Ik zal samen met onze diensten het dossier opnieuw bekijken, de pro’s en contra’s afwegen en daarover mijn eigen mening vormen. Ik zal dat dan terugkoppelen naar onze partij. Wij vonden destijds dat 100 meter te hoog was en we zullen zien of er tegemoet gekomen werd aan de opmerkingen die het schepencollege gaf bij de behandeling van de vorige aanvraag”, aldus schepen Sandy Buysschaert (CD&VPlus). (FV)