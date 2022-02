Mix van nieuwbouwappartementen en gezinswoningen op voormalig fabrieksterrein in Beveren

In het centrum van Beveren wordt binnenkort het startschot gegeven voor Residentie De Brink, een uniek woonproject dat met een mix van nieuwbouwappartementen en gezinswoningen mogelijkheden biedt voor elk type gezin. Uniek is de centrale groenzone die alle woningen met elkaar verbindt.

Residentie De Brink bestaat uit veertien instapklare nieuwbouwappartementen en vijf gezinswoningen rondom een centrale groenzone. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen projectontwikkelaar Neo Projects uit Burcht en architectenbureau Coconne uit Handzame. Zij werden gecontacteerd door grondeigenaars Daniël Vanden Berghe en Stef Barbier, beiden geboren en getogen in Beveren, met de vraag om de ruimte een nieuwe invulling te geven. De Brink komt op de plaats van Macome of Matrijzen, constructie Meeuws in de Wijnendalestraat.

“Het concept kan het best omschreven worden als lichtrijk, hedendaags en ruim”, vertelt Daniël Vanden Berghe.

“Zowel voor de woningen als de appartementen wordt de ruimte optimaal benut en zorgen grote raampartijen voor de nodige dosis natuurlijk daglicht. Elk appartement krijgt een groot terras dat met ronde vormen en muren bijdraagt aan de zachte uitstraling van het gebouw. De woningen hebben naast een eigen tuin ook één of meerdere dakterrassen.”

Het project is een mooi voorbeeld van duurzaam wonen

“Een ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan 25 wagens, fietsenbergingen en individuele bergingen. Geïnteresseerden hebben de keuze uit appartementen met één, twee of drie slaapkamers en twee halfopen en drie gesloten gezinswoningen met twee slaapkamers. Elke woonunit wordt volledig instapklaar afgeleverd, op maat van de persoonlijke woonwensen.”

Voor elk type gezin

“De term De Brink is een perfecte reflectie van het project: een gemeenschappelijke plek voor elk type gezin. Door de huidige gebouwen en loodsen te slopen, ontstaat tussen de Onledemeersstraat en de Wijnendalestraat een nieuwe groene ruimte met doorgang voor fietsers en voetgangers. Dit centraal groenplein vormt letterlijk het middelpunt van het stijlvolle appartementencomplex en de moderne woningen, en biedt zo een rustgevende ruimte voor alle bewoners.”

(gf)

“Het project is daarmee een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen: niet alleen de woonunits voldoen aan alle hedendaagse woonnormen, ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Met de focus op rust en privacy tekende Buro voor Buitenruimten de nieuwe parkzone volledig uit. Zo werden ook de nodige aanpassingen aan de Onledemeersstraat opgenomen in het ontwerp onder de vorm van groenaanleg, parkeergelegenheden en verkeersremmers om het verkeersluwe aspect te bewaren.”

Op 14 februari wordt gestart met de afbraak van de gebouwen van Macome en de bouw van De Brink begint in mei of juni. Alles zou klaar moeten zijn tegen het bouwverlof van 2023.